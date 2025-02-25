BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 25-26-28 Şubat Kataloğu

BİM aktüel 25-26-28 Şubat kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 25 Şubat ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 25-26-28 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 25 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Baldo Pirinç 2,5 kg 134,50 TL

Kuru Fasulye 1 kg 49,75 TL

Yaprak Kırmızı Mercimek 1 kg 36,50 TL

Nohut 1 kg 39,75 TL

Basmati Pirinç 2,5 kg 145 TL

Ton Balığı 2x150 g 72,50 TL

Cem Yağlı Sele Siyah Zeytin 291-350 Adet/kg 1000 g 139 TL

Tukaş Kornişon Turşu 1650 g 59,50 TL

İpekköy Biber Domates Salçası 1600 g 94,50 TL

Duru Haşlanmış Börülce 400 g 19,50 TL

Natürel Sızma Zeytinyağ 1 L 167,50 TL

Çotanak-Safya Ayçiçek Yağı 5 L 297,50 TL

Profiterol 305 g 64,75 TL

Krem Şanti 216 g + Pudra Şekeri 150 g 72,50 TL

Terzioğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 239 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 229 TL

Kaşpey Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 179 TL

Aynes Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 149 TL

Aynes Olgunlaştırılmış Klasik Peynir 600 g 149 TL

Terzioğlu Tereyağı 1000 g 309 TL

Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g 239 TL

Teksüt Labne 3x180 g 89 TL

Kerem Ballı Kaymak 200 g 62,50 TL

İçim Az Yağlı Yoğurt 3 kg 92,50 TL

Dost Ayran 2 L 47,50 TL

Keskinoğlu - Banvit - Aspiliç Bütün Piliç 69,90 TL

Torku Dana Baton Kavurma 1000 g 625 TL

Sultan Dana Kıyma 1000 g 349 TL

Namet Dana Döner 500 g 219 TL

O'clava Ev Baklavası 450 g 149,50 TL

Iff's Böğürtlen 350 g 89 TL

Nestle 1927 Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 12x28 g 99 TL

Nutymax Antep Fıstığı Kremalı Gofret 3x44 g 59 TL

Miskos Kakao Kremalı Gofret 800 g 69 TL

Ülker Çifte Kavrulmuş Petibör 4x200 g 69 TL

Züber %100 Fıstık Ezmesi 315 g 129 TL

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 kg 235 TL

Corny Tam Tahıllı Bar Karışık Meyveli 34,50 TL

Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 59 TL

Miskos Çekme Helva 49,50 TL

Miniyum 120’li Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 804 g 119 TL

BİM 26 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 11.950 TL

Kumtel Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Profesyonel Standlı Buharlı Karışıklı Giderici 4.990 TL

Örgü Makinesi 2.790 TL

Kumtel Çift Kapılı DFROST Buzdolabı 10.990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 2.590 TL

Elektrikli Güveç 1.850 TL

2 Çekmeceli Komodin 1.290 TL

4 Çekmeceli Şifonyer 2.490 TL

Kitaplık 2.790 TL

TV Ünitesi 2.390 TL

Ayakkabılık 1.575 TL

3 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 4.690 TL

BİM 28 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL

Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

Philips Air Fryer 4.290 TL

Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

Düzleştirici 329 TL

Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

Buharlı Mop Çok Amaçlı Temizleyici 2.450 TL

Yoga/Pilates Matı 369 TL

Ağırlık Fitness Eldiveni 169 TL

Kemerli Sporcu Masaj Tabancası 779 TL

Loop Band Seti 59 TL

Elastik Esneme Bandı 139 TL

Karın Kası Sistemi 199 TL

Egzersiz Çekme Kayışı 295 TL

X3 Yürüyüş Bandı 6.990 TL

El Ayak Bilek Ağırlığı 159 TL

15 kg Vinly Dambıl Seti 659 TL

Dambıl 359 TL

Rulmanlı Atlama İpi 79 TL

Thigh Master 99 TL

Lastikli Twister Diski 239 TL

El Kası Geliştirici El Yayı 79 TL

Boks Torbası 449 TL

Göğüs Genişletici Spor Aleti 139 TL

Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL

Bas Bırak Tren 179 TL

12-36 Ay İlk Magnet Puzzle Set 199 TL

Oyuncak Kanatlı Manken Bebek 149 TL

Dagi Spor Çanta 299 TL

Dagi Kapüşonlu Sweatshirt Kadın 399 TL

Dagi Eşofman Alt Kadın 359 TL

Sporcu Büstiyer Kadın 159 TL

Sporcu Tayt Kadın 219 TL

Tişört Erkek 199 TL

Eşofman Alt Erkek 359 TL

Pijama Alt Kadın 119 TL

Eşofman Altı Erkek 199 TL

Spor Bone 79 TL

Havuz Bonesi 59 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri 149 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünleri 299 TL

Kapaklı Kavurma Sacı ~32 cm 479 TL

Standlı Bambu Tuzluk Seti 249 TL

Yapışkanlı Kesim Panosu 149 TL

Kepçe / Kaşık Altlığı 22,50 TL

Kaşıklı Baharatlık Seti 89 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~500 ml 42,50 TL

Çizgi Gravürlü Erzak Kabı ~1,2 L 59 TL

Kapaklı Saklama Kutusu 119 TL

Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 79 TL

Duvar Organizeri ~27x12 cm 109 TL

Tablet Mop Temizlik Seti ~11 L 199 TL

Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti 499 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 399 TL

Emaye Çaydanlık 599 TL

Emaye Sosluk 219 TL

Servis Tabağı 79 TL

Kare Cam Tatlı Kasesi 32,50 TL

Pirge Deluxe Şef Bıçağı 299 TL

Pirge Deluxe Dilimleme Bıçağı 239 TL

Çiçekli Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 169 TL

Kaşıklı Cam Gıda Saklama Kabı 189 TL

Stanley Yemek Termosu Adventure 1.150 TL

Stanley The AeroLight Transit Mug 1.390 TL

Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı ~32,2 cm 299 TL

Borcam Kase ~1900 cc ~21,5 cm 149 TL

Casseroles Kapaklı Borcam ~2600 cc ~25,4 cm 239 TL

Frezya Büyük Kase ~2650 cc ~24 cm 99 TL

Elysia Sürahi ~940 cc 139 TL

Elysia 2’li Kupa ~250 cc 179 TL

Elysia 2’li Ayaklı Dondurmalık ~245 cc 159 TL

Elysia 4’lü Kase ~235 cc 269 TL

2’li Mezze Tabak ~15.7 cm 79 TL

Frezya 6’lı Kase ~175 cc 129 TL

Frezya 6’lı Tatlı Tabağı ~16 cm 199 TL

Ramekin 6’lı Kase 135 cc ~8 cm 149 TL