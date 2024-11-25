BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 26-29Kasım Kataloğu

BİM aktüel 26-29 Kasım kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 26 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 26-29 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 89,50 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 48,50 TL

Köftelik Bulgur 2,5 kg 48,50 TL

Nohut 2,5 kg 117,50 TL

Tukaş Kahvaltılık Sos 300 g 27,50 TL

Kaanlar Siyah Zeytin 201-260 1000 g 199,50 TL

Tukaş Biber Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL

Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg 99 TL

Serel Tahin 1000 g 149,50 TL

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 kg 225 TL

Aktürk Vanilya Aromalı Gofret 1000 g 75 TL

Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 g 45 TL

Kakao Fındık Kremalı İzmir Bombası 37,50 TL

Eti Burçak Bademli Tam Buğday Unlu Kurabiye 26,50 TL

Züber Karışık Kuruyemişli Meyve Bar 3x35 g 69,50 TL

Simbat Siirt Fıstığı 300 g 149,50 TL

Meray Kabuklu İthal Yer Fıstığı 750 g 94,50 TL

Performans Yer Fıstığı Ezmesi 350 g 61 TL

Performans Karışık Kuruyemiş 150 g 57,50 TL

Koşu Bandı 5.999 TL

Spinbike 4.999 TL

Mekik Sehpası 2.349 TL

Keysmart No-Frost Buzdolabı 19.975 TL

8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL

8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

BİM 26-29KASIM KATALOĞU