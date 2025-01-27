BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 28-29-31 Ocak Kataloğu

BİM aktüel 28-29-31 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 28 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 28-29-31 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 28 OCAK YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost 55 TL

Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta 135 TL

Taxim Dana Islak Hamburger 59.50 TL

Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 g 219 TL

Banvit Piliç Döner 700 g 179,50 TL

Keskinoğlu Piliç Schnitzel 1000 g 89 TL

Belizi Kurabiye Hamuru 79,50 TL

Pek Food Milföy 1 Kg 64,50 TL

Aytaç Dana Kangal Sucuk 400 g 239 TL

Dimes %100 Elma & Şeftali Suyu Çeşitleri 200 ml 27'li 199 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL

Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL

İçim Labne 3x180g 95 TL

L’oreal Paris Göz Maskesi 69 TL

L’oreal Paris Kağıt Yüz Bakım Maskesi 69 TL

Newgen Beyazlatıcı Vücut Losyonu 79,50 TL

Newgen Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 74,50 TL

Lionesse Kaş Şekillendirme Seti 95 TL

Dp Şampuan Pamuk sütü 800ml 89 TL

Naturalove Yassı Makyaj Süngeri 45 TL

Naturalove Jelli Göz Bandı 59 TL

Naturalove Led Işıklı Cam Küre 99 TL

Gloss Rejenere Soket Çorap Erkek 79,50 TL

Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tablet 159 TL

Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg 309 TL

Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL

Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1000 ml 39,50 TL

BİM 29 OCAK YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL

Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L 10.990 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL

Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL

BİM 31 OCAK KATALOĞU

Rolwal Benzinli Jenaratör 10.990 TL

Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL

Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL

Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL

Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

KeySmart Blender Set 1.290 TL

ORTA SÜSPANSİYONLU BUFFALO-F ELEKTRİKLİ BİSİKLET 39.990 TL

KATLANABİLİR R2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET 19.990 TL

KATLANABİLİR RSIII PRO X ELEKTRİKLİ BİSİKLET 19.900 TL

KATLANABİLİR SPEED LIGHT İNCE TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET 14.490 TL

1-S MİNİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET 11.900 TL

3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL

Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL

Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL

4'lü Tatlı Kasesi 179 TL

Cem Servis Gereçleri 99 TL

Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL

English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL

Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL

Pratik Yumurtalık 89 TL

Un Eleği 49,50 TL

Silikon Set 119 TL

Pijama Takımı Erkek 349 TL

Pijama Takımı Erkek Çocuk 269 TL

Pijama Takımı Kız Çocuk 269 TL

Pijama Takımı Kadın 349 TL

Pijama Alt Erkek Çocuk 99 TL

Pijama Alt Kız Çocuk 99 TL

Tığ Çeşitleri 19,50 TL

Mezura 14,50 TL

Mini Makas 27,50 TL

Terzi Makası 27,50 TL

Perde Düğmesi Çeşitleri 14,50 TL

Örgü Ayracı 14,50 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Kapitoneli Yastık 169 TL

İkili Havlu Set ~50x80 + 30x50 cm 59 TL

Çift Kişilik Yorgan ~ 195x215 cm 369 TL

Şemsiye 129 TL

Çocuk Şemsiye 149 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL