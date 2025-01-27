BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 28-29-31 Ocak Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 21-22-24 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 28 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 28-29-31 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 28-29-31 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 28 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 28-29-31 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 28 OCAK YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Superfresh Tavuk Dönerli Dürüm Tost 55 TL
- Tatlı Mola Özsüt Bol Çikolatalı Pasta 135 TL
- Taxim Dana Islak Hamburger 59.50 TL
- Köfteci Ramiz Dana İnegöl Köfte 500 g 219 TL
- Banvit Piliç Döner 700 g 179,50 TL
- Keskinoğlu Piliç Schnitzel 1000 g 89 TL
- Belizi Kurabiye Hamuru 79,50 TL
- Pek Food Milföy 1 Kg 64,50 TL
- Aytaç Dana Kangal Sucuk 400 g 239 TL
- Dimes %100 Elma & Şeftali Suyu Çeşitleri 200 ml 27'li 199 TL
- Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159,50 TL
- Peysan Tam Yağlı Tava Peyniri 600 g 79,50 TL
- İçim Labne 3x180g 95 TL
- L’oreal Paris Göz Maskesi 69 TL
- L’oreal Paris Kağıt Yüz Bakım Maskesi 69 TL
- Newgen Beyazlatıcı Vücut Losyonu 79,50 TL
- Newgen Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 74,50 TL
- Lionesse Kaş Şekillendirme Seti 95 TL
- Dp Şampuan Pamuk sütü 800ml 89 TL
- Naturalove Yassı Makyaj Süngeri 45 TL
- Naturalove Jelli Göz Bandı 59 TL
- Naturalove Led Işıklı Cam Küre 99 TL
- Gloss Rejenere Soket Çorap Erkek 79,50 TL
- Bind Activit Premium Bulaşık Makinesi Tablet 159 TL
- Bingo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg 309 TL
- Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL
- Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1000 ml 39,50 TL
BİM 29 OCAK YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Delonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
- Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL
- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFROST 204L 10.990 TL
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.950 TL
- Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.290 TL
- Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL
BİM 31 OCAK KATALOĞU
- Rolwal Benzinli Jenaratör 10.990 TL
- Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL
- Buharlı Temizleme Makinesi 3.950 TL
- Dik Durabilen Süpürge 1.975 TL
- Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.950 TL
- Senna 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4.390 TL
- Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV 17.490 TL
- Elektrikli Tek Gözlü Ocak 599 TL
- APP'li Gece Lambası 639 TL
- KeySmart Blender Set 1.290 TL
- ORTA SÜSPANSİYONLU BUFFALO-F ELEKTRİKLİ BİSİKLET 39.990 TL
- KATLANABİLİR R2 ELEKTRİKLİ BİSİKLET 19.990 TL
- KATLANABİLİR RSIII PRO X ELEKTRİKLİ BİSİKLET 19.900 TL
- KATLANABİLİR SPEED LIGHT İNCE TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET 14.490 TL
- 1-S MİNİ ELEKTRİKLİ BİSİKLET 11.900 TL
- 3 Katlı Cam Patisserie Saklama Kabı 199 TL
- Basic Bölmeli Servis Tabağı 69 TL
- Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere 189 TL
- 4'lü Tatlı Kasesi 179 TL
- Cem Servis Gereçleri 99 TL
- Tek Fiyat Emaye Ürünler 199 TL
- English Home Kek Kalıbı Çeşitleri 379 TL
- Saklama Kaplı Kurabiye Seti 89 TL
- Pratik Yumurtalık 89 TL
- Un Eleği 49,50 TL
- Silikon Set 119 TL
- Pijama Takımı Erkek 349 TL
- Pijama Takımı Erkek Çocuk 269 TL
- Pijama Takımı Kız Çocuk 269 TL
- Pijama Takımı Kadın 349 TL
- Pijama Alt Erkek Çocuk 99 TL
- Pijama Alt Kız Çocuk 99 TL
- Tığ Çeşitleri 19,50 TL
- Mezura 14,50 TL
- Mini Makas 27,50 TL
- Terzi Makası 27,50 TL
- Perde Düğmesi Çeşitleri 14,50 TL
- Örgü Ayracı 14,50 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL
- Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL
- Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
- Kapitoneli Yastık 169 TL
- İkili Havlu Set ~50x80 + 30x50 cm 59 TL
- Çift Kişilik Yorgan ~ 195x215 cm 369 TL
- Şemsiye 129 TL
- Çocuk Şemsiye 149 TL
- Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL
- 5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL
- Barbie Bebek 229 TL
- Ev Çay Seti 299 TL
- 4 Puzzle 1 Arada 59 TL
- Oyuncak Kamyonlar 59 TL
- Oyuncak Bebek ~23 cm 99 TL
- Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL
- Oyuncak Figür 59 TL
- Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL
- Müzikli Sesli Direksiyon 99 TL
- Sevimli Pervane 129 TL
- Oyuncak Diş Doktoru Seti 79 TL
- Lisanslı Puzzle 89 TL
- Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL
- Geometrik Puzzle 64 Parça 249 TL
- Fotoğraf Albümü 129 TL
- Kahve Kokulu Defter 39 TL