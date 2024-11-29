BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 29 Kasım Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 29 Kasım'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta elektronik ve spor malzemeleri gibi indirimli ürünler 29 Kasım tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 29 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 29 Kasım kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 26 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 29 Kasım 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg 89,50 TL
- Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg 48,50 TL
- Köftelik Bulgur 2,5 kg 48,50 TL
- Nohut 2,5 kg 117,50 TL
- Tukaş Kahvaltılık Sos 300 g 27,50 TL
- Kaanlar Siyah Zeytin 201-260 1000 g 199,50 TL
- Tukaş Biber Domates Karışık Salça 1650 g 89,50 TL
- Şitoğlu Kış Pekmezi 1 kg 99 TL
- Serel Tahin 1000 g 149,50 TL
- Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 kg 225 TL
- Aktürk Vanilya Aromalı Gofret 1000 g 75 TL
- Crunch Tam Tahıl ve Pirinç Gevreği 375 g 45 TL
- Kakao Fındık Kremalı İzmir Bombası 37,50 TL
- Eti Burçak Bademli Tam Buğday Unlu Kurabiye 26,50 TL
- Züber Karışık Kuruyemişli Meyve Bar 3x35 g 69,50 TL
- Simbat Siirt Fıstığı 300 g 149,50 TL
- Meray Kabuklu İthal Yer Fıstığı 750 g 94,50 TL
- Performans Yer Fıstığı Ezmesi 350 g 61 TL
- Performans Karışık Kuruyemiş 150 g 57,50 TL
- Koşu Bandı 5.999 TL
- Spinbike 4.999 TL
- Mekik Sehpası 2.349 TL
- Keysmart No-Frost Buzdolabı 19.975 TL
- 8 KG Çamaşır Makinesi 9.750 TL
- 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.775 TL
- 8 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL
BİM 29 KASIM KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
- TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL
- Senna 32 İnç HD READY Android 13 SMART TV 4.750 TL
- Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL
- 11 Dilim Radyatör 2.490 TL
- Saç Kurutma Makinesi 579 TL
- Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky 1.975 TL