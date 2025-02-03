BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 4-5-7 Şubat Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 4-5-7 Şubat'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, Monster dizüstü oyun bilgisayarı gibi indirimli ürünler 4 Şubat tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4-5-7 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 4-5-7 Şubat kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 4 Şubat ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4-5-7 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 4 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Antebella Antep Fıstığı Ezmesi 200 g 299 TL
- Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g 69 TL
- Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 150 g 189 TL
- Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g 45 TL
- Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 g 65 TL
- Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 169 TL
- Cosby Fun Sürpriz Yumurta 4x20 g 59 TL
- Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 g 58 TL
- Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 300 g 89 TL
- Tadelle King Size Fındık Parçacıklı Çikolata Bar 52 g 84,50 TL
- Ülker Finger Bisküvi 750 g 69 TL
- Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 239 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL
- Otat Tereyağı 1000 g 319 TL
- Dost Tam Yağlı Süt 1 L 29,50 TL
- Feast Tırtıklı Patates 1 Kg 79,50 TL
- Şenpiliç Piliç Kalçalı But 1 Kg 54,90 TL
- Keskinoğlu Mexico Shots Tavuk Parçaları 500 g 85 TL
- Superfresh Patates Kroket 450 g 45 TL
- Sultan Et Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL
- Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 228,50 TL
- Ivory Islak Havlu 3x20 li 25 TL
- Queen Desenli Peçete 20 Li 16,50 TL
- Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 319 TL
- Orkid Günlük Hijyenik Ped 52'li 79,50 TL
- Hijyenik Ped Ekstra Cesaret Paketi 48'li 175 TL
- Lipz Lip Balm 45 TL
- Angie El Kremi 50 ml 39,50 TL
- Sedefli Göz Toka 119 TL
- Bambu Çubuklu Oda Kokusu 109 TL
- Makyaj Süngeri Seti 75 TL
- Pudra/Fondöten Puf Süngeri Seti 59 TL
- Eyeliner 109 TL
- Boxer Erkek 119 TL
- Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL
- Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 125 TL
- Casilli Soket Pelüş Çorap 119 TL
- Makyaj Aynası 6 Ledli 999 TL
BİM 5 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- MONSTER TULPAR T6 V3.2.5 OYUN BİLGİSAYARI 64.295 TL
- MONSTER ABRA A7 V15.3.3 OYUN BİLGİSAYARI 36.295 TL
- 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS 11.390 TL
- 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM 9.290 TL
- 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CM 10.990 TL
- NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS 20.990 TL
- NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE 16.990 TL
BİM 7 ŞUBAT KATALOĞU
- Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL
- Dikey Isıtıcı 1.590 TL
- Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
- Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
- 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL
- Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL
- Kumtel Mini Fırın 1.790 TL
- Heifer Çay Makinesi 1.290 TL
- Karla El Mikseri 690 TL
- Saç Kurutma Makinesi 599 TL
- Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL
- Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL
- Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL
- Oyun Çadırı 299 TL
- Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL
- Aktivite Kitapları 29,50 TL
- 12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL
- Benim Rüya Evim 259 TL
- Sonic 5'li Kırtasiye Seti 59 TL
- Masa Üstü Kalemlik 99 TL
- Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL
- Pelüş Mektuplu Ayıcık 329 TL
- Oyuncak Çamaşır Makinesi ve Ütü Masası Seti 299 TL
- Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL
- Oyuncak Eğlenceli Kumbara 199 TL
- Kurbağa Denge Oyunu 119 TL
- Oyuncak Penaltı Oyunu 109 TL
- Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL
- Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL
- Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL
- Kapitoneli Yastık 169 TL
- İkili Havlu Set ~50x80 + 30x50 cm 59 TL
- Çift Kişilik Yorgan ~ 195x215 cm 369 TL
- Şemsiye 129 TL
- Çocuk Şemsiye 149 TL
- Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL
- 5'li Hot Wheels Oyuncak Arabalar 379 TL
- Barbie Bebek 229 TL
- Ev Çay Seti 299 TL
- 4 Puzzle 1 Arada 59 TL
- Oyuncak Kamyonlar 59 TL
- Oyuncak Bebek ~23 cm 99 TL
- Payetli Elbiseli Manken Bebek 129 TL
- Oyuncak Figür 59 TL
- Gözlüğe Dönüşen Robot 229 TL
- Müzikli Sesli Direksiyon 99 TL
- Sevimli Pervane 129 TL
- Oyuncak Diş Doktoru Seti 79 TL
- Lisanslı Puzzle 89 TL
- Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL
- Geometrik Puzzle 64 Parça 249 TL
- Fotoğraf Albümü 129 TL
- Kahve Kokulu Defter 39 TL