BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 4-5-7 Şubat Kataloğu

BİM aktüel 4-5-7 Şubat kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 4 Şubat ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4-5-7 Şubat 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 4 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Antebella Antep Fıstığı Ezmesi 200 g 299 TL

Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g 69 TL

Vivani Kadayıflı Antep Fıstıklı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 150 g 189 TL

Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g 45 TL

Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 g 65 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması 920 g 169 TL

Cosby Fun Sürpriz Yumurta 4x20 g 59 TL

Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 g 58 TL

Milka Bisküvi Parçacıklı Çikolata 300 g 89 TL

Tadelle King Size Fındık Parçacıklı Çikolata Bar 52 g 84,50 TL

Ülker Finger Bisküvi 750 g 69 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 239 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 259 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

Otat Tereyağı 1000 g 319 TL

Dost Tam Yağlı Süt 1 L 29,50 TL

Feast Tırtıklı Patates 1 Kg 79,50 TL

Şenpiliç Piliç Kalçalı But 1 Kg 54,90 TL

Keskinoğlu Mexico Shots Tavuk Parçaları 500 g 85 TL

Superfresh Patates Kroket 450 g 45 TL

Sultan Et Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg 228,50 TL

Ivory Islak Havlu 3x20 li 25 TL

Queen Desenli Peçete 20 Li 16,50 TL

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi 319 TL

Orkid Günlük Hijyenik Ped 52'li 79,50 TL

Hijyenik Ped Ekstra Cesaret Paketi 48'li 175 TL

Lipz Lip Balm 45 TL

Angie El Kremi 50 ml 39,50 TL

Sedefli Göz Toka 119 TL

Bambu Çubuklu Oda Kokusu 109 TL

Makyaj Süngeri Seti 75 TL

Pudra/Fondöten Puf Süngeri Seti 59 TL

Eyeliner 109 TL

Boxer Erkek 119 TL

Kalın Termal Külotlu Çorap 225 TL

Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 125 TL

Casilli Soket Pelüş Çorap 119 TL

Makyaj Aynası 6 Ledli 999 TL

BİM 5 ŞUBAT YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

MONSTER TULPAR T6 V3.2.5 OYUN BİLGİSAYARI 64.295 TL

MONSTER ABRA A7 V15.3.3 OYUN BİLGİSAYARI 36.295 TL

4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS 11.390 TL

4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM 9.290 TL

8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CM 10.990 TL

NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS 20.990 TL

NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE 16.990 TL

BİM 7 ŞUBAT KATALOĞU

Kumtel Fanlı Isıtıcı 549 TL

Dikey Isıtıcı 1.590 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.490 TL

Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.990 TL

Kumtel Mini Fırın 1.790 TL

Heifer Çay Makinesi 1.290 TL

Karla El Mikseri 690 TL

Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 375 TL

Kulak Burun Favori Bakım Seti 199 TL

Göz Bölgesi Masaj Cihazı 199 TL

Oyun Çadırı 299 TL

Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu 119 TL

Aktivite Kitapları 29,50 TL

12-36 Ay Bebeğim Konuşuyor Kitabı 229 TL

Benim Rüya Evim 259 TL

Sonic 5'li Kırtasiye Seti 59 TL

Masa Üstü Kalemlik 99 TL

Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL

Pelüş Mektuplu Ayıcık 329 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi ve Ütü Masası Seti 299 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 399 TL

Oyuncak Eğlenceli Kumbara 199 TL

Kurbağa Denge Oyunu 119 TL

Oyuncak Penaltı Oyunu 109 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 269 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 189 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 59 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

Kapitoneli Yastık 169 TL

İkili Havlu Set ~50x80 + 30x50 cm 59 TL

Çift Kişilik Yorgan ~ 195x215 cm 369 TL

Şemsiye 129 TL

Çocuk Şemsiye 149 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL