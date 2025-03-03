BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 4-7 Mart Kataloğu

BİM aktüel 4-7 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 4 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4-7 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 4 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL

Sultan Et Dana Kaburga Füme Et 60 g 69 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g 115 TL

Aytaç Dana Jülyen Sosis 200 g 89 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 L 24,90 TL

Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 129 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL

İçim Ayran 2 L 59 TL

İçim Labne 3x180g 109 TL

Akpınar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 450 g 99,50 TL

Muratbey Lor Peyniri 500 g 45 TL

Tadıtam Mozaik Pasta 89 TL

Ülker Dankek Hindistan Cevizli Mini Kek 160 g 29,50 TL

Çaykur Siyah Çay Kamelya 1 kg 175 TL

Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L 49,50 TL

Nestle 1927 Ekstra Sütlü Çikolata 65 g 41 TL

Canpare Çikolata Kremalı Bisküvi 3x81 g 34 TL

Ülker Dev Çikolatalı Gofret 230 g 98 TL

Ülker Hanımeller Hindistan Cevizli ve Çikolatalı Kurabiye 276 g 62,50 TL

Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL

Sima Dates Medjoul Yaş Hurma 450 g 159,50 TL

Uno 3 Katlı Pasta Keki 72,50 TL

Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 75 TL

Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 229 TL

Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 52,50 TL

Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü 99 TL

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 199 TL

Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 129 TL

Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 kg 299 TL

Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 149 TL

Gliss Sıvı Saç Kremi 99 TL

Naturalove Ledli Aynalı Kutulu Makyaj Fırça Seti 295 TL

Naturalove Çoklu Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 499 TL

Naturalove Kum Çerçevesi 199 TL

Naturalove Dekoratif Led Aydınlatma Küre 225 TL

Garnier Micellar Water 200 ml 59 TL

Golden Rose Sabitleyici Toz Pudra 199 TL

BİM 7 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL

Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL

Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

BİM 7 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Mini Fırın 1.690 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

Çubuk Blender 749 TL

El Mikseri 799 TL

Çay Makinesi 999 TL

Fondü Seti 799 TL

Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL

LG 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL

HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL

Kablosuz Speaker 299 TL

Solar Şarjlı El Feneri 299 TL

Akıllı Saat 499 TL

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL

Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL

Kırışıklık Giderici 499 TL

4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL

Tırnak Bakım 229 TL

Kaş Düzeltici 129 TL

Oje Kurutucu 129 TL

Siyah Nokta Temizleyici 249 TL

Yüz Temizleme Fırçası 69 TL

Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL

Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL

Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL

Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL

Cam Vazo 199 TL

Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL

6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL

3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL

3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL

Karnıyarık Tenceresi 399 TL

Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL

Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL

Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL

Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL

4'lü Süt / Mama Kabı 42,50 TL

Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 45 TL

Lisanslı Çöp Kovası ~5,5 L 79 TL

Yumurta Saklama Kabı 45 TL

Kapaklı Saklama Kabı 129 TL

4 Katlı Modüler Raf 269 TL

Katlanır Çamaşır Selesi ~25 L 219 TL

Manuel Su Pompası 59 TL

Omuz Çantası Kadın 359 TL

Punch Kırlent 169 TL

Kırlent Punch Kiti 40x40 cm 249 TL

Cüzdan 99 TL

Yüz Havlusu ~50x70 cm 75 TL

El Havlusu ~30x50 cm 34,50 TL

Mutfak Bezi ~30x50 cm 59,50 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

Vakumlu Hurç 119 TL

Pijama Takımı Erkek 299 TL

Pijama Takımı Kadın 299 TL

Flanel Gömlek Erkek 219 TL

Duvar Süsü 2'li 179 TL

Fotoğraf Çerçevesi 259 TL

Şık Kum Saati 499 TL

Şık Kum Saati 159 TL

Çam Ağacı Kar Küresi ~4,5 cm 129 TL

Manyetik Kapaklı Notluk Seti 149 TL

Pembe Fitilli Kapaklı Defter 139 TL

Kalem Kutusu 189 TL

Sedef Kapaklı Defter 199 TL

Metal Figürlü Ponponlu Tükenmez Kalem 59 TL

Renkli Simli Yaldızlı Bant 49 TL

A4 Sekreterlikli Defter Seti 249 TL

Kırtasiye Seti 299 TL