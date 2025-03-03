BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 4-7 Mart Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 4-7 Mart'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 4 Mart tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4-7 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 4-7 Mart kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 4 Mart ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4-7 Mart 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 4 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 189 TL
- Sultan Et Dana Kaburga Füme Et 60 g 69 TL
- Namet Soslu Dana Döner 300 g 115 TL
- Aytaç Dana Jülyen Sosis 200 g 89 TL
- Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 L 24,90 TL
- Yörükoğlu Tam Yağlı Süzme Peynir 900 g 129 TL
- Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 159 TL
- İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 119 TL
- İçim Ayran 2 L 59 TL
- İçim Labne 3x180g 109 TL
- Akpınar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 450 g 99,50 TL
- Muratbey Lor Peyniri 500 g 45 TL
- Tadıtam Mozaik Pasta 89 TL
- Ülker Dankek Hindistan Cevizli Mini Kek 160 g 29,50 TL
- Çaykur Siyah Çay Kamelya 1 kg 175 TL
- Cola Turka Gazlı İçecek Kola 3 L 49,50 TL
- Nestle 1927 Ekstra Sütlü Çikolata 65 g 41 TL
- Canpare Çikolata Kremalı Bisküvi 3x81 g 34 TL
- Ülker Dev Çikolatalı Gofret 230 g 98 TL
- Ülker Hanımeller Hindistan Cevizli ve Çikolatalı Kurabiye 276 g 62,50 TL
- Züber Nutzilla Kakaolu Fındık Kreması 315 g 175 TL
- Sima Dates Medjoul Yaş Hurma 450 g 159,50 TL
- Uno 3 Katlı Pasta Keki 72,50 TL
- Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 75 TL
- Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler 229 TL
- Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 52,50 TL
- Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 100’lü 99 TL
- Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı 199 TL
- Queen Bambu Kağıt Havlu 16'lı 129 TL
- Vernel Çamaşır Yumuşatıcısı 125 TL
- Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 kg 299 TL
- Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 149 TL
- Gliss Sıvı Saç Kremi 99 TL
- Naturalove Ledli Aynalı Kutulu Makyaj Fırça Seti 295 TL
- Naturalove Çoklu Ahşap Fotoğraf Çerçevesi 499 TL
- Naturalove Kum Çerçevesi 199 TL
- Naturalove Dekoratif Led Aydınlatma Küre 225 TL
- Garnier Micellar Water 200 ml 59 TL
- Golden Rose Sabitleyici Toz Pudra 199 TL
BİM 7 MART CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Rivero 125 cc Motosiklet 69.000 TL
- Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL
- Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
BİM 7 MART YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
- Mini Fırın 1.690 TL
- Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL
- Çubuk Blender 749 TL
- El Mikseri 799 TL
- Çay Makinesi 999 TL
- Fondü Seti 799 TL
- Air Fryer Cam Yağ Spreyi 99 TL
- LG 55 İNÇ 4K Ultra HD TV 28.990 TL
- HP230 Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL
- Kablosuz Speaker 299 TL
- Solar Şarjlı El Feneri 299 TL
- Akıllı Saat 499 TL
- Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 20.950 TL
- Kuba Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.450 TL
- Kırışıklık Giderici 499 TL
- 4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi 329 TL
- Tırnak Bakım 229 TL
- Kaş Düzeltici 129 TL
- Oje Kurutucu 129 TL
- Siyah Nokta Temizleyici 249 TL
- Yüz Temizleme Fırçası 69 TL
- Desenli 2’li Ayaklı Meşrubat Bardağı 119 TL
- Nakış Detaylı Bambu Kesme-Sunum Tahtası 229 TL
- Desenli Kahve Bardağı 16,50 TL
- Renkli Porselen Sufle Kasesi 19,50 TL
- Cam Vazo 199 TL
- Cam Kurabiyelik/Şekerlik 149 TL
- 6’lı Cam Elma Şekilli Kupa 119 TL
- 3’lü Desenli Gravürlü Meşrubat Bardağı 159 TL
- 3’lü Desenli Gravürlü Su Bardağı 149 TL
- Karnıyarık Tenceresi 399 TL
- Metal Ayaklı Yer Sofrası 329 TL
- Şekilli Silikon Mama Tabağı 159 TL
- Şekilli Silikon Mama Kaşığı 29,50 TL
- Kapaklı Şekilli Silikon Mama Kasesi 159 TL
- 4'lü Süt / Mama Kabı 42,50 TL
- Figürlü Çocuk / Elbise Askısı 45 TL
- Lisanslı Çöp Kovası ~5,5 L 79 TL
- Yumurta Saklama Kabı 45 TL
- Kapaklı Saklama Kabı 129 TL
- 4 Katlı Modüler Raf 269 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi ~25 L 219 TL
- Manuel Su Pompası 59 TL
- Omuz Çantası Kadın 359 TL
- Punch Kırlent 169 TL
- Kırlent Punch Kiti 40x40 cm 249 TL
- Cüzdan 99 TL
- Yüz Havlusu ~50x70 cm 75 TL
- El Havlusu ~30x50 cm 34,50 TL
- Mutfak Bezi ~30x50 cm 59,50 TL
- Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL
- Vakumlu Hurç 119 TL
- Pijama Takımı Erkek 299 TL
- Pijama Takımı Kadın 299 TL
- Flanel Gömlek Erkek 219 TL
- Duvar Süsü 2'li 179 TL
- Fotoğraf Çerçevesi 259 TL
- Şık Kum Saati 499 TL
- Şık Kum Saati 159 TL
- Çam Ağacı Kar Küresi ~4,5 cm 129 TL
- Manyetik Kapaklı Notluk Seti 149 TL
- Pembe Fitilli Kapaklı Defter 139 TL
- Kalem Kutusu 189 TL
- Sedef Kapaklı Defter 199 TL
- Metal Figürlü Ponponlu Tükenmez Kalem 59 TL
- Renkli Simli Yaldızlı Bant 49 TL
- A4 Sekreterlikli Defter Seti 249 TL
- Kırtasiye Seti 299 TL
- Hikaye Kitapları 49 TL
- Zihin Açan Aktivite Kitapları Serisi 29 TL
- Manyetik Tablet Alfabe Seti 129 TL
- İlk Cırt Cırtlı Keçeli Etkinlik Kitabım 239 TL
- Oyuncak Çantalı Pet Seti 159 TL
- Karakterli Blok Oyuncak 79 TL
- Tahmin Etme Oyunu Bil Bakalım Kimim? 89 TL
- Metal Sök Tak Arabalar 79 TL
- Sürtmeli Hareketli Araba 99 TL