BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 4 Aralık Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 4 Aralık'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri gibi indirimli ürünler 4 Aralık tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 4 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 26 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
- Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL
- Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL
- Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
- Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL
- 8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL
- Buzdolabı 11.275 TL
- Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL
- Siyah Cam Ankastre 7.999 TL
- TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL
- TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL
- Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
- Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL
- Çubuk Blender 699 TL
- Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL
- 5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL
- Range Düzleştirici 299 TL
- Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL
BİM 4 ARALIK KATALOĞU
- Kek Kalıbı 129 TL
- Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
- Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL
- Pankek Tavası 299 TL
- Tava 299 TL
- Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL
- Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL
- 3’lü Altın Rimli Kase 75 TL
- Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL
- Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL
- 6'lı Cam Kupa 129 TL
- 6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL
- 3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL
- Kapaklı Balık Tavası 389 TL
- Sütlük 159 TL
- Emaye Bakraç 299 TL
- Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL
- Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL
- Emaye Kase 109 TL
- Emaye Kupa 500 ml 109 TL
- Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL
- Çift Kişilik Battaniye 259 TL
- Tek Kişilik Battaniye 229 TL
- Eşofman Altı Erkek 179 TL
- Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL
- Yüz Havlusu 69 TL
- El Havlusu 32,50 TL
- 2’li Mutfak Bezi 59,50 TL
- Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL
- Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL
- Bebek Flanel Çarşaf 159 TL
- Bebek Body 59,50 TL
- İplik Dikişli Defter 19,50 TL
- Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL
- Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL
- Yapışkan Notluklu Defter 89 TL
- Günlük Ajanda ~14x20 79 TL
- Fosforlu Kalem 37,50 TL
- Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL
- Neon Sunum Dosyası 29 TL
- Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL
- Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL
- Koli Bandı ~45x40 19 TL
- Robogo Robot 279 TL
- Led Işıklı Top ~23 cm 119 TL
- Animasyon Balon Seti 39 TL
- Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL
- Galaxy Çıngırak 75 TL
- Nazlı Bebek ~34 cm 229 TL
- Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL
- Oyuncak Tablet 299 TL
- Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL
- Oyuncak Bebek ~29 cm 179 TL