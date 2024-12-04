BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 4 Aralık Kataloğu

BİM aktüel 4 Aralık kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 26 Kasım ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Aralık 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

8 kg Çamaşır Makinesi 9.750 TL

Buzdolabı 11.275 TL

Keysmart 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Çubuk Blender 699 TL

Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

Range Düzleştirici 299 TL

Fakir Noble Saç Kurutma Makinesi 899 TL

BİM 4 ARALIK KATALOĞU

Kek Kalıbı 129 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

Pankek Tavası 299 TL

Tava 299 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

3’lü Altın Rimli Kase 75 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

6'lı Cam Kupa 129 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL

3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL

Kapaklı Balık Tavası 389 TL

Sütlük 159 TL

Emaye Bakraç 299 TL

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

Emaye Kase 109 TL

Emaye Kupa 500 ml 109 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 69 TL

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Eşofman Altı Erkek 179 TL

Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

Yüz Havlusu 69 TL

El Havlusu 32,50 TL

2’li Mutfak Bezi 59,50 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

Bebek Flanel Nevresim Seti 279 TL

Bebek Flanel Çarşaf 159 TL

Bebek Body 59,50 TL

İplik Dikişli Defter 19,50 TL

Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

Günlük Ajanda ~14x20 79 TL

Fosforlu Kalem 37,50 TL

Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL

Neon Sunum Dosyası 29 TL

Fotokopi Kağıdı ~80 gr 99 TL

Figürlü Fosforlu Kalem 49 TL

Koli Bandı ~45x40 19 TL