BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 7-10 Ocak Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 7-10 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 7 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 7-10 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 7-10 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 7 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 7-10 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 197,50 TL
- Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 209 TL
- Tamek Bezelye Konservesi 830 g 19,75 TL
- Tamek Garnitür 550 g 27 TL
- Tamek Domates Salçası 1500 g 75 TL
- Lokman Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL
- Metin Tahin 1000 g 110 TL
- Kellogg’s Coco Pops Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 2x700 g 104,50 TL
- Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 L 23,50 TL
- Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 37,50 TL
- Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL
- Avşar Maden Suyu 6x200 ml 27,50 TL
- Cafe Crown Filtre Kahve Çeşitleri 250 g 129 TL
- Cafe Crown Salep Teneke 400 g 99 TL
- Dimes Express %100 Meyve Suyu Çeşitleri 1 L 39,50 TL
- Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g 119 TL
- Damak Çikolata Çeşitleri 65 g 29,50 TL
- Oslo Vanilya Aromalı Gofret 900 g 69 TL
BİM 7-10 OCAK KATALOĞU
- Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL
- Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL
- Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL
- Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL
- Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL
- Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL
- Fanlı Isıtıcı 549 TL
- Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL
- Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL
- 6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL
- 6'lı Cam Kupa 129 TL
- 3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL
- Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL
- Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL
- Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL
- Sarımsak Ezici 35 TL
- Kronos Derin Kase 119 TL
- Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL
- 4'lü Kronos Pasta Tabak Seti 239 TL
- Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı 199 TL
- Stormax Organizer Kutu 16 L 189 TL
- Işıldak 139 TL
- Balıkçı Makası 49 TL
- Balıkçı Çanta ~ 51x27x26 349 TL
- Balık Kavrama Aparatı 69 TL
- Balıkçı Pense 129 TL
- Olta Ucu Işığı 65 TL
- Sahte Balık ~7,1 g ~8,5 cm 89 TL
- Balıkçı Çizme 299 TL
- Olta Misinası ~200 m 129 TL
- Yağmurluk 289 TL
- Polar Eldiven Kesik Parmak 89 TL
- Su İticili Kar Eldiveni 139 TL