BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 7-10 Ocak Kataloğu

BİM aktüel 7-10 Ocak kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 7 Ocak ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 7-10 Ocak 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Marmarabirlik Siyah Zeytin 201-230 Adet/kg 800 g 197,50 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg 209 TL

Tamek Bezelye Konservesi 830 g 19,75 TL

Tamek Garnitür 550 g 27 TL

Tamek Domates Salçası 1500 g 75 TL

Lokman Çilek Reçeli 1000 g 69,50 TL

Metin Tahin 1000 g 110 TL

Kellogg’s Coco Pops Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 2x700 g 104,50 TL

Yeni Kavaklıdere Beyaz Sirke 2 L 23,50 TL

Kristal Portakal Aromalı Gazlı İçecek 2,5 L 37,50 TL

Hotline Enerji İçeceği 1 L 29,50 TL

Avşar Maden Suyu 6x200 ml 27,50 TL

Cafe Crown Filtre Kahve Çeşitleri 250 g 129 TL

Cafe Crown Salep Teneke 400 g 99 TL

Dimes Express %100 Meyve Suyu Çeşitleri 1 L 39,50 TL

Fiskobirlik Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g 119 TL

Damak Çikolata Çeşitleri 65 g 29,50 TL

Oslo Vanilya Aromalı Gofret 900 g 69 TL

BİM 7-10 OCAK KATALOĞU

Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV 14.490 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 11.490 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL

Inox Grill Tost Makinesi 1.575 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 349 TL

Çift Yönlü Isıtıcı 899 TL

Fanlı Isıtıcı 549 TL

Arnica Elektrikli Süpürge Cyclone 3.290 TL

Emaye Beyaz Set Üstü Ocak 2.590 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 79 TL

6'lı Cam Kupa 129 TL

3'lü Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 99 TL

Kare Saklama Kabı 3,6 L 59 TL

Bambu Kapaklı Kaşıklı Kupa 450 Cc 179 TL

Bitki Çayı / Kahve Demliği 289 TL

Sarımsak Ezici 35 TL

Kronos Derin Kase 119 TL

Kronos Kase/Çerezlik 3'lü 119 TL

4'lü Kronos Pasta Tabak Seti 239 TL

Kronos Çay Tabağı Seti 6'lı 199 TL

Stormax Organizer Kutu 16 L 189 TL