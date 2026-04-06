BİM Aktüel Yeni Ürünler Kataloğu: BİM 7-8-10 Nisan 2026 Kataloğu

BİM aktüel 7-8-10 Nisan 2026 kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Her hafta uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken BİM, bu hafta da elektronik, gıda, temizlik ve bahçe ürünlerinde geniş bir kampanya sunuyor. Özellikle 10 Nisan kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve bahar hazırlığına yönelik ürünler büyük ilgi görüyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte detaylı liste…

BİM 7 NİSAN 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

7 Nisan kataloğunda temel gıda ve mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlı peynir, yoğurt ve bakliyat çeşitleri dikkat çekiyor.

Gıda Ürünleri

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr – 369 TL

Aknaz Çikolatalı Taze Peynir 180 gr – 59,50 TL

Milk Academy Tost Peyniri 1500 gr – 349 TL

Peysan Edirne Beyaz Peynir 425 gr – 219 TL

Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr – 112,50 TL

Torku Yoğurt 3000 gr – 179 TL

İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre – 79 TL

Özde Buğday Unu 5 kg – 105 TL

Duru Bulgur 1 kg – 49,75 TL

Binboğa Süzme Bal 1000 gr – 299 TL

Komili Riviera Zeytinyağı 2 Litre – 495 TL

BİM 8 NİSAN 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER

8 Nisan kataloğunda özellikle bahçe ve outdoor ürünleri dikkat çekiyor. Yaz sezonuna hazırlık yapmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Bahçe ve Mobilya Ürünleri

Nitta Su Geçirmez Bahçe Koltuğu – 6.750 TL

Lena Outdoor Sallanan Koltuk – 7.250 TL

Pamir Bahçe Takımı – 9.500 TL

Vonno Bahçe Takımı – 7.750 TL

BİM 10 NİSAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

10 Nisan kataloğunda elektronik ürünler ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Özellikle televizyon ve telefon kampanyaları dikkat çekiyor.

Elektronik Ürünler

Ürün Fiyat Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google TV 21.500 TL Dijitsu 50" 4K UHD QLED Google TV 14.500 TL Casper Via X45 Cep Telefonu 9.500 TL Philips Buharlı Ütü 2.390 TL Fakir Dik Süpürge 1.990 TL

Ev ve Mutfak Ürünleri

Brita Marella XL Filtreli Sürahi – 899 TL

Mini Ütü Masası – 369 TL

Paşabahçe Çay Takımı 12 Parça – 279 TL

Yuvarlak Kek Kalıbı – 349 TL

Bambu Kesme Tahtası – 169 TL

BİM BAHAR ÜRÜNLERİ VE BAHÇE EKİPMANLARI

BİM 10 Nisan kataloğunda bahar sezonuna özel ürünler de geniş yer buluyor.

Solar Aydınlatma Sistemi – 1.450 TL

Solar Duvar Lambası – 279 TL

Bahçe Saklama Kutusu – 699 TL

Su Püskürtücü Aparat – 169 TL

Fide Dikme Aparatı – 39 TL

Hazneli Su Pompası – 1999 TL

Ayaklı Saksı – 159 TL

BİM GİYİM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ

Kadın/Erkek Sandalet – 129 TL

Çocuk Terlik – 99 TL

Dagi T-Shirt – 289 TL

Yüz Havlusu – 99 TL

Su Emici Paspas – 99 TL

BİM TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

Queen Bambu Tuvalet Kağıdı – 259 TL

Asperox Bulaşık Makinesi Kapsülü – 329 TL

Sleepy Islak Havlu – 78,50 TL

Peros Çamaşır Suyu – 125 TL

Deepfresh Yüzey Temizleme Havlusu – 65 TL

BİM 7-8-10 Nisan 2026 kataloğu ne zaman geçerli?

Ürünler belirtilen tarihlerde mağazalarda satışa sunulacaktır.

BİM aktüel ürünler stoklarla mı sınırlı?

Evet, aktüel ürünler genellikle sınırlı stoklarla satışa çıkar.

Elektronik ürünler hangi gün satışta?

Elektronik ürünler genellikle 10 Nisan kataloğunda satışa sunulmaktadır.

BİM ürünleri online alınabilir mi?

Evet, bazı ürünler bim.com.tr üzerinden de satışa sunulmaktadır.

Bahçe ürünleri hangi katalogda yer alıyor?

Bahçe ve outdoor ürünler 8 ve 10 Nisan kataloglarında yer almaktadır.