BİM Aktüel Yeni Ürünler Kataloğu: BİM 7-8-10 Nisan 2026 Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu açıklandı. BİM 7-8-10 Nisan 2026 kataloğunda yer alan indirimli ürünler, fiyat listesi ve detaylar belli oldu. Bu hafta BİM’de hangi ürünler var sorusunun yanıtı haberimizde…
BİM aktüel 7-8-10 Nisan 2026 kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Her hafta uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken BİM, bu hafta da elektronik, gıda, temizlik ve bahçe ürünlerinde geniş bir kampanya sunuyor. Özellikle 10 Nisan kataloğunda yer alan teknolojik ürünler ve bahar hazırlığına yönelik ürünler büyük ilgi görüyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte detaylı liste…
BİM 7 NİSAN 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER
7 Nisan kataloğunda temel gıda ve mutfak ürünleri ön plana çıkıyor. Uygun fiyatlı peynir, yoğurt ve bakliyat çeşitleri dikkat çekiyor.
Gıda Ürünleri
- Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr – 369 TL
- Aknaz Çikolatalı Taze Peynir 180 gr – 59,50 TL
- Milk Academy Tost Peyniri 1500 gr – 349 TL
- Peysan Edirne Beyaz Peynir 425 gr – 219 TL
- Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 gr – 112,50 TL
- Torku Yoğurt 3000 gr – 179 TL
- İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre – 79 TL
- Özde Buğday Unu 5 kg – 105 TL
- Duru Bulgur 1 kg – 49,75 TL
- Binboğa Süzme Bal 1000 gr – 299 TL
- Komili Riviera Zeytinyağı 2 Litre – 495 TL
BİM 8 NİSAN 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER
8 Nisan kataloğunda özellikle bahçe ve outdoor ürünleri dikkat çekiyor. Yaz sezonuna hazırlık yapmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunuluyor.
Bahçe ve Mobilya Ürünleri
- Nitta Su Geçirmez Bahçe Koltuğu – 6.750 TL
- Lena Outdoor Sallanan Koltuk – 7.250 TL
- Pamir Bahçe Takımı – 9.500 TL
- Vonno Bahçe Takımı – 7.750 TL
BİM 10 NİSAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
10 Nisan kataloğunda elektronik ürünler ve küçük ev aletleri öne çıkıyor. Özellikle televizyon ve telefon kampanyaları dikkat çekiyor.
Elektronik Ürünler
|Ürün
|Fiyat
|Dijitsu 58" 4K UHD QLED Google TV
|21.500 TL
|Dijitsu 50" 4K UHD QLED Google TV
|14.500 TL
|Casper Via X45 Cep Telefonu
|9.500 TL
|Philips Buharlı Ütü
|2.390 TL
|Fakir Dik Süpürge
|1.990 TL
Ev ve Mutfak Ürünleri
- Brita Marella XL Filtreli Sürahi – 899 TL
- Mini Ütü Masası – 369 TL
- Paşabahçe Çay Takımı 12 Parça – 279 TL
- Yuvarlak Kek Kalıbı – 349 TL
- Bambu Kesme Tahtası – 169 TL
BİM BAHAR ÜRÜNLERİ VE BAHÇE EKİPMANLARI
BİM 10 Nisan kataloğunda bahar sezonuna özel ürünler de geniş yer buluyor.
- Solar Aydınlatma Sistemi – 1.450 TL
- Solar Duvar Lambası – 279 TL
- Bahçe Saklama Kutusu – 699 TL
- Su Püskürtücü Aparat – 169 TL
- Fide Dikme Aparatı – 39 TL
- Hazneli Su Pompası – 1999 TL
- Ayaklı Saksı – 159 TL
BİM GİYİM VE TEKSTİL ÜRÜNLERİ
- Kadın/Erkek Sandalet – 129 TL
- Çocuk Terlik – 99 TL
- Dagi T-Shirt – 289 TL
- Yüz Havlusu – 99 TL
- Su Emici Paspas – 99 TL
BİM TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
- Queen Bambu Tuvalet Kağıdı – 259 TL
- Asperox Bulaşık Makinesi Kapsülü – 329 TL
- Sleepy Islak Havlu – 78,50 TL
- Peros Çamaşır Suyu – 125 TL
- Deepfresh Yüzey Temizleme Havlusu – 65 TL
BİM 7-8-10 Nisan 2026 kataloğu ne zaman geçerli?
Ürünler belirtilen tarihlerde mağazalarda satışa sunulacaktır.
BİM aktüel ürünler stoklarla mı sınırlı?
Evet, aktüel ürünler genellikle sınırlı stoklarla satışa çıkar.
Elektronik ürünler hangi gün satışta?
Elektronik ürünler genellikle 10 Nisan kataloğunda satışa sunulmaktadır.
BİM ürünleri online alınabilir mi?
Evet, bazı ürünler bim.com.tr üzerinden de satışa sunulmaktadır.
Bahçe ürünleri hangi katalogda yer alıyor?
Bahçe ve outdoor ürünler 8 ve 10 Nisan kataloglarında yer almaktadır.