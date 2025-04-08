BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 8-9-11 Nisan Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 8-9-11 Nisan'da satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, kişisel bakım aletleri gibi indirimli ürünler 8 Nisan tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8-9-11 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 8-9-11 Nisan kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 8 Nisan ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8-9-11 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 8-9-11 NİSAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Superfresh Margarita Pizza 110 TL
- Artmac Makaron 45 g 33 TL
- Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL
- Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL
- Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL
- Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL
- Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL
- Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL
- As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL
- Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL
- Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL
- Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL
- Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL
- Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL
- Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL
- Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL
- Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL
- Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL
BİM 9 NİSAN ÇARŞAMBA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- ÇİFT KAPILU BUZDOLABİ DFROST 204 L. - 11.990,00 TL
- POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH22- 5.990,00 TL
- POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH23- 6.990,00 TL
- DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI - 4.990,00 TL
- SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 9.990,00 TL
- SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL
- NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL
- VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 3.990,00 TL
BİM 11 NİSAN CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL
- Blender Set 1.290 TL
- Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL
- Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL
- Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL
- Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL
- Şarjlı Diş Fırçası 649 TL
- Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL
- Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL
- Powerbank 10.000mAh 349 TL
- 3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL
- Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL
- Kablosuz Speaker 299 TL
- Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL
- Işıklı Tripot 249 TL
- Esnep Saplı Mop 249 TL
- Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL
- Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL
- Toz Alma Aparatı 69 TL
- Yedek Mop Çeşitleri 35 TL
- Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL
- Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL
- Saplı Faraşlı Fırça 75 TL
- Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL
- Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL
- Pp Valiz Büyük Boy 879 TL
- Pp Valiz Orta Boy 759 TL
- PP Valiz Küçük Boy 689 TL
- Namaz Elbisesi 229 TL
- Termo Piknik Çantası 159 TL
- Termo Piknik Çantası 139 TL
- Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL
- Jogger Pantolon Erkek 299 TL
- Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL
- Penye Yastık Kılıfı 74 TL
- Kaydırmaz Tabanlık 55 TL
- Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL
- Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL
- 3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL
- 6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL
- Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL
- 2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL
- Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL
- Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL
- Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL
- Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL
- Hobi Rattan Koltuk 299 TL
- Nibras Koltuk 299 TL
- Zeugma Rattan Masa 1.099 TL
- Plastik Örgü Tabure 129 TL
- Basamaklı Plastik Tabure 229 TL
- Barbie Sevimli Hayvan Arkadaşları 499 TL
- Çocuk Açılır Koltuk 1.099 TL
- Şapkalı Havuç Tavşan 299 TL
- Oyun Çadırı 329 TL
- Oyuncak Elektrik Süpürgesi 109 TL
- Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 499 TL