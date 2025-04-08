BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu: BİM 8-9-11 Nisan Kataloğu

BİM aktüel 8-9-11 Nisan kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 8 Nisan ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8-9-11 Nisan 2025 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 8-9-11 NİSAN YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Superfresh Margarita Pizza 110 TL

Artmac Makaron 45 g 33 TL

Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 g 74,50 TL

Maret Dana Dilimli Balkan Sucuk 100 g 59,50 TL

Sarp Et Dana Döner 500 g 209 TL

Çatalkaya Yemeklik Dana Yağı 270 g 79 TL

Banvit Piliç Schnitzel 1000 g 109 TL

Erpiliç Soslu Piliç Kanat 1000 g 119 TL

As Piliç Bütün Piliç 1 kg 69,90 TL

Banvit Piliç Çıtır Göğüs Kuşbaşı 1000 g 175 TL

Ülker Finger Bisküvi 750 g 75 TL

Eti Burçak Kakaolu Kremalı Bisküvi 246 g 47,50 TL

Ülker Çokoprens 3'lü Lokmalık 243 g 36 TL

Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 300 g 45 TL

Oslo Kakaolu Kutu Gofret 900 g 79 TL

Fiskobirlik Fındık Ezmesi 300 g 109 TL

Züber Peanutzilla Kakaolu Fıstık Kreması 175 TL

Fellas Kuruyemiş Bar 69,50 TL

BİM 9 NİSAN ÇARŞAMBA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

ÇİFT KAPILU BUZDOLABİ DFROST 204 L. - 11.990,00 TL

POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH22- 5.990,00 TL

POLOSMART CAM TEMİZLEME ROBOTU PSH23- 6.990,00 TL

DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI - 4.990,00 TL

SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 9.990,00 TL

SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL

NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 5.990,00 TL

VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK- 3.990,00 TL

BİM 11 NİSAN CUMA YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

Blender Set 1.290 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.690 TL

Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 7.390 TL

Buharlı Temizleme Cihazı 4.290 TL

Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

Şarjlı Diş Fırçası 649 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 5.490 TL

Blaupunkt Robot Süpürge 11.990 TL

Powerbank 10.000mAh 349 TL

3 Fonksiyonlu Titreşimli Yüz Masaj Aleti 199 TL

Altus 43 İnç Full HD Uydu Alıcılı TV 7.995 TL

Kablosuz Speaker 299 TL

Araç İçi Manyetik Telefon Tutucu 149 TL

Işıklı Tripot 249 TL

Esnep Saplı Mop 249 TL

Yedek Bezli Mendilli Mop 259 TL

Hazneli Temizlik Fırçası 149 TL

Toz Alma Aparatı 69 TL

Yedek Mop Çeşitleri 35 TL

Bambu Çamaşır Sepeti 499 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 89 TL

Saplı Faraşlı Fırça 75 TL

Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 75 TL

Tuvalet Fırçası Çeşitleri 33,50 TL

Pp Valiz Büyük Boy 879 TL

Pp Valiz Orta Boy 759 TL

PP Valiz Küçük Boy 689 TL

Namaz Elbisesi 229 TL

Termo Piknik Çantası 159 TL

Termo Piknik Çantası 139 TL

Bürümcük Pantolon Kadın 179 TL

Jogger Pantolon Erkek 299 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 359 TL

Penye Yastık Kılıfı 74 TL

Kaydırmaz Tabanlık 55 TL

Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc 129 TL

Çift Renkli Desenli Bardak 280 cc 3'lü 119 TL

3'lü Odin Renkli Çerezlik 129 TL

6'lı Gaia Meşrubat Bardağı 239 TL

Paşabahçe Gaia Su Bardağı 270 cc 6'lı 229 TL

2'li İnvitation Oval Tabak 85 TL

Cam Balık Şekilli Salata Kasesi 26cm 89 TL

Ayaklı Deniz Yıldızı Tabak 17,5cm 119 TL

Pipetli Köşeli Kulplu Bardak 350 ml 129 TL

Emaye Tava/Sahan Seti 499 TL