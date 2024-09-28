BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 1-2-3-4 Ekim BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 1-2-3-4 Ekim'de satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta evcil hayvan oyuncakları, araba kozmetik malzemeleri gibi indirimli ürünler 1-2-3-4 Ekim tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 1-2-3-4 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 1-2-3-4 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 1-2-3-4 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 1-2-3-4 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
1-2-3-4 EKİM BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
BİM'de 1-2-3-4 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- Dibek Kahvesi 200 g 39,50 TL
- Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 21,50 TL
- Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 g 72,50 TL
- Tadelle Çikolatalı Gofret 5x35 g 49 TL
- Schgotten Vanilya Kremalı Kakao Bisküvili Sütlü Çikolata 100 g 45 TL
- Wafer Master Fındık Kremalı Rulo Gofret 216 g 39 TL
- Belizi Kurabiye Hamuru 79,50 TL
- Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 184 TL
- Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL
- Kerem Labne 3x180 g 79,50 TL
- Aknaz Lor Peyniri 1000 g 54,50 TL
- Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL
- Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 48,50 TL
- Danone Çilekli Süt 6x180 ml 44,50 TL
- Ramiz Dondurulmuş Dana İnegöl Köfte 500 g 219 TL
- Sultan Et Dana Kangal Sucuk 400 g 149,50 TL
- Danet Dilimli Dana Sucuk 300 g 129 TL
- Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL
- Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL
- Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL
- Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL
- Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL
- Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL
- Araç İçi Fm Transmitter 159 TL
- Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL
- Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL
- Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL
- Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL
- Figürlü Şifreli Kilit 149 TL
- Katlanabilir Su Bidonu 69 TL
BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL
- Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL
- Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL
- Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL
- Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL
- Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 139 TL
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık 849 TL
- Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 799 TL
- Hisar Optima Çelik Derin Tencere 749 TL
- Hisar Optima Çelik Sahan 20 cm 499 TL
- Hisar Optima Çelik Sahan 13 cm 449 TL
- Hisar Optima Seramik Karnıyarık Tencere 699 TL
- Hisar Optima Seramik Derin Tencere 679 TL
- Hisar Optima Seramik Tava 399 TL
- Hisar Optima Seramik Sahan 20 cm 349 TL
- Tüylü Lazerli Kedi Oyuncağı 199 TL
- Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL
- Furminatör Pet Tarağı 129 TL
- Tüy Toplama Aleti 99 TL
- El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL
- Top Köpek Oyuncağı 99 TL
- Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL
- İpli Köpek Oyuncağı 89 TL
- İpli Köpek Oyuncağı 89 TL
- Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL
- Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL
- Pet Tarağı 49 TL
- Airtag Uyumlu Tasma 189 TL
- Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL
- Işıklı Tasma 115 TL
- Köpek Gövde Tasması 89 TL
- Kedi Boyun Künyesi 49 TL
- Seramik Mama / Su Kabı 299 TL
- Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL
- Yavaş Yeme Kabı 99 TL
- Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL
- Köpek Mama Kabı 35 TL
- Mama ve Su Kabı 19 TL
- Kedi Kumu Küreği 12,50 TL
- Petfan Kedi Kumu 99 TL
- Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL
- Pedigree Biscrok Köpek Ödül Maması 200 gr 31,45 TL
- Jungle Kedi Macunu 75 ml 59,50 TL
- Kitekat Biftek & Sebzeli Kuru Kedi Maması 300 gr 42 TL
- Dreamies Kedi Maması 60 gr 20,75 TL
- Konserve Kedi Maması 47 TL
- Etli Kedi Maması 47 TL
- Bado Muhabbet Kuş Yemi 400 gr 27,50 TL