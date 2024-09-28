BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 1-2-3-4 Ekim BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 1-2-3-4 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 1-2-3-4 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 1-2-3-4 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

1-2-3-4 EKİM BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM'de 1-2-3-4 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

Dibek Kahvesi 200 g 39,50 TL

Aromalı Türk Kahvesi Çeşitleri 21,50 TL

Nut Master Kakaolu Fındık Kreması 720 g 72,50 TL

Tadelle Çikolatalı Gofret 5x35 g 49 TL

Schgotten Vanilya Kremalı Kakao Bisküvili Sütlü Çikolata 100 g 45 TL

Wafer Master Fındık Kremalı Rulo Gofret 216 g 39 TL

Belizi Kurabiye Hamuru 79,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 184 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g 199 TL

Kerem Labne 3x180 g 79,50 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g 54,50 TL

Torku %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 48,50 TL

Danone Çilekli Süt 6x180 ml 44,50 TL

Ramiz Dondurulmuş Dana İnegöl Köfte 500 g 219 TL

Sultan Et Dana Kangal Sucuk 400 g 149,50 TL

Danet Dilimli Dana Sucuk 300 g 129 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g 109 TL

Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL

Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL

Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL

Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL

Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL

Araç İçi Fm Transmitter 159 TL

Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TL

Araç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL

Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL

Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL

Figürlü Şifreli Kilit 149 TL

Katlanabilir Su Bidonu 69 TL

BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL

Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL

Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL

Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL

Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 139 TL

Hisar Optima Çelik Çaydanlık 849 TL

Hisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 799 TL

Hisar Optima Çelik Derin Tencere 749 TL

Hisar Optima Çelik Sahan 20 cm 499 TL

Hisar Optima Çelik Sahan 13 cm 449 TL

Hisar Optima Seramik Karnıyarık Tencere 699 TL

Hisar Optima Seramik Derin Tencere 679 TL

Hisar Optima Seramik Tava 399 TL

Hisar Optima Seramik Sahan 20 cm 349 TL

Tüylü Lazerli Kedi Oyuncağı 199 TL

Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL

Furminatör Pet Tarağı 129 TL

Tüy Toplama Aleti 99 TL

El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL

Top Köpek Oyuncağı 99 TL

Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TL

İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

İpli Köpek Oyuncağı 89 TL

Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL

Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL

Pet Tarağı 49 TL

Airtag Uyumlu Tasma 189 TL

Uzatmalı Köpek Tasması 149 TL

Işıklı Tasma 115 TL

Köpek Gövde Tasması 89 TL

Kedi Boyun Künyesi 49 TL