BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 16 Ağustos BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 16 Ağustos'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta çekme karavan, tiny house ve motor ekipmanları gibi indirimli ürünler 16 Ağustos tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 16 Ağustos 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 16 Ağustos kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 16 Ağustos ile başlayan günde 23 Ağustos'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 16 Ağustos 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
BİM'de 16 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL
- NorthPasicific Trambolin - 2.990 TL
- Corby M1 Deniz Scooter - 18.990 TL
- Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter - 5.990 TL
- Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5.990 TL
- Keysmart Nofrost Buzdolabı - 19.975 TL
- Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 9.750 TL
- Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.975 TL
BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL
- Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL
- Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL
- Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL
- Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL
- Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL
- Polosmart TWS Kulaklık - 299 TL
- Polosmart Powerbank - 279 TL
- Polosmart Wireless Mouse - 99 TL
- Polosmart Işıklı Tripod - 99 TL
- Polosmart Duvar Şarjı - 149 TL