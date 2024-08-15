BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 16 Ağustos BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 16 Ağustos kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 16 Ağustos ile başlayan günde 23 Ağustos'a kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 16 Ağustos 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

16 AĞUSTOS BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM'de 16 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL

NorthPasicific Trambolin - 2.990 TL

Corby M1 Deniz Scooter - 18.990 TL

Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter - 5.990 TL

Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5.990 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı - 19.975 TL

Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 9.750 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.975 TL

BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL

Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL

Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL

Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL