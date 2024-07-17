BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 19 Temmuz BİM'e iPhone geliyor
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 19 Temmuz'da indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde elektrikli bisiklet, çeyiz paketi gibi indirimli ürünler 19 Temmuz tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19 Temmuz 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 19 Temmuz kataloğu indirimli ürünler listesi yayınlandı. 19 Temmuz ile başlayan günde 23 Temmuz' kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 19 Temmuz 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu... İşte, BİM aktüel 19 Temmuz kataloğu ile fiyat listesi.
19 Temmuz BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM'de 19 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL
- Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL
- Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL
- Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.299 TL
- Casper VIA M35 Cep Telefonu 7.899 TL
- Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL
- Polosmart Lighting Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 69 TL
- Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 39 TL