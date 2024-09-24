BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 24-25-27 Eylül BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 24-25-27 Eylül kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 17-18-20 Eylül ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 24-25-27 Eylül 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

24-25-27 EYLÜL BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM'de 24-25-27 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

Krem Şanti 3x75 g 64,50 TL

15+5'li Paket Hamur Kabartma Tozu 29,75 TL

Kakao 150 g 54,75 TL

Şekerli Vanilin 100 g 19,75 TL

Havuçlu Kek Karışımı 496 g 64,50 TL

Karbonat 5x5 g 5,50 TL

Uno Pasta Keki 320 g 64,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Otat Tereyağı 500 g 139 TL

Tukaş Domates Püresi 700 g 21,50 TL

Tukaş Domates Salçası 1650 g 82,50 TL

Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 132,50 TL

Nora Buğday Unu 5 kg 59,75 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 204 L 9.975 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.275 TL

Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

Homedius Bamboo Plus Bonel Tek Kişilik Yatak 1.999 TL

Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL

Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.449 TL

Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL

Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.449 TL

BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU