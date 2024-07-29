BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 30 Temmuz BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 30 Temmuz'da indirimli ürünler birçok mağazada satışa çıktı. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunulacak. BİM aktüel ürünler listesinde elektrikli bisiklet, çeyiz paketi gibi indirimli ürünler 30 Temmuz tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 30 Temmuz 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...

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