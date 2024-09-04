BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 4 Eylül BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 4 Eylül kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 4 Eylül ile başlayan günde 7 Eylül'e kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Eylül 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

4 EYLÜL BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM'de 4 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL

Trambolin 2.975 TL

Corby Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL

BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU