BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 4 Eylül BİM Aktüel indirimli ürünler
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 4 Eylül'de satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta çekme karavan, gibi indirimli ürünler 4 Eylül tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Eylül 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 4 Eylül kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 4 Eylül ile başlayan günde 7 Eylül'e kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 4 Eylül 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
4 EYLÜL BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
BİM'de 4 Eylül'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:
- 3.70 Metre Çekme Karavan 229.000 TL
- Trambolin 2.975 TL
- Corby Elektrikli Çocuk Scooter 5.975 TL
BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU
- RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
- RKS I-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL
- Fakir Kendi Kendini Temizleyen Şarjlı Süpürge & Paspas 9.975 TL
- Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
- Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.175 TL
- Fakir Brila Buharlı Ütü 1.175 TL
- Fakir Karla El Mikseri 785 TL
- Heifer Mini Blender Set 1.150 TL