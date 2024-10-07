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BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 8-9-11 Ekim BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 8-9-11 Ekim'de satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta bebek malzemeleri gibi indirimli ürünler 8-9-11 Ekim tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8-9-11 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...

BirBilgi
  • 07.10.2024 12:49
  • Giriş: 07.10.2024 12:49
  • Güncelleme: 07.10.2024 12:55
BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 8-9-11 Ekim BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 8-9-11 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 8-9-11 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8-9-11 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

8-9-11 EKİM BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM'de 8-9-11 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU

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