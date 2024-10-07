BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: 8-9-11 Ekim BİM Aktüel indirimli ürünler

BİM aktüel 8-9-11 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 8-9-11 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8-9-11 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

8-9-11 EKİM BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİM'de 8-9-11 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde:

BİM AKTÜEL YENİ ÜRÜNLER KATALOĞU