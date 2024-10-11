BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: BİM 11 Ekim Kataloğu
BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 11 Ekim'de satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta bebek malzemeleri gibi indirimli ürünler 11 Ekim tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. BİM yeni kataloğu alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu...
BİM aktüel 8-9-11 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 1 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.
BİM 11 EKİM KATALOĞU
BİM'de 11 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde: