BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta: BİM 11 Ekim Kataloğu

BİM aktüel 8-9-11 Ekim kataloğu indirimli satış ürünleri listesi yayınlandı. 1 Ekim ile başlayan günlerde bir sonraki haftaya kadar BİM'de indirimli fiyatlarıyla ürünler alıcısıyla buluşacak. Peki, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 11 Ekim 2024 BİM Aktüel kataloğunda neler var? İşte, BİM Aktüel yeni ürünler kataloğu.

BİM 11 EKİM KATALOĞU

BİM'de 11 Ekim'den itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerin yer aldığı BİM Aktüel kataloğu şu şekilde: