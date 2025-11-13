BİM Kasım 2025 Televizyon Kampanyasını Açıkladı

BİM, Kasım 2025 dönemine özel televizyon kampanyasını resmen duyurdu. 1–30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada TCL, LG, SENNA ve QLED TV modelleri dikkat çekici indirimlerle satışa sunuluyor. Özellikle 55 inç 4K Google TV modellerinde yapılan fiyat düşüşleri tüketicilerin ilgisini artırırken, uygun fiyatlı 32 inç Android TV seçenekleri de bütçe dostu alternatif arayanlar için öne çıkıyor.

KASIM 2025 BİM TELEVİZYON KAMPANYASI – TÜM MODELLER VE İNDİRİMLİ FİYATLAR

Kampanya listesinde yer alan tüm TV modelleri, eski ve yeni fiyatlarıyla birlikte aşağıdaki tablolarda detaylandırıldı.

TCL Televizyon Modelleri

Model Özellik Eski Fiyat Yeni Fiyat TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV (55V6E) 4K UHD, Google TV Belirtilmemiş 18.900 TL TCL 55 inç 4K UHD Google TV (55Q500) 4K UHD, Google TV 21.990 TL 19.900 TL TCL 32 inç FHD Android TV (32S5K) Android TV 7.999 TL 6.900 TL

LG Televizyon Modelleri

Model Özellik Eski Fiyat Yeni Fiyat LG 55 inç 4K HDR10 NanoCell AI 2025 TV (55NANO846QA) webOS, NanoCell, HDR10 32.900 TL 29.900 TL

QLED Televizyon Modelleri

Model Özellik Eski Fiyat Yeni Fiyat 55 inç QLED UHD Google TV (DG33/38000) QLED panel, Google TV 19.990 TL 18.900 TL 55 inç QLED UHD Google TV (DG33/38000) QLED panel 16.490 TL 15.500 TL

SENNA Televizyon Modelleri

Model Özellik Eski Fiyat Yeni Fiyat SENNA 55 inç Frameless NanoCell UHD Google TV (55U6300) Frameless tasarım, Google TV 14.490 TL 12.990 TL SENNA 55 inç Frameless UHD Google TV (55U9500F) Frameless tasarım, Google TV 16.900 TL 15.500 TL SENNA 55 inç UHD Google TV (55Q9500G) Google TV 16.900 TL 14.990 TL SENNA 32 inç HD Ready Android 13 TV (AD6500H) Android 13 6.250 TL 5.250 TL SENNA 32 inç HD Ready TV (DS23000) HD Ready 5.990 TL 5.490 TL SENNA 32 inç Android HD Ready TV (WF7300) Android 5.990 TL 5.250 TL

KAMPANYADA ÖNE ÇIKANLAR

Kampanyada en çok dikkat çeken ürünler arasında 55 inç QLED ve NanoCell modeller bulunuyor. Özellikle DG33/38000 kodlu QLED TV modelinin yaklaşık 1.000 TL indirimle satışa sunulması, büyük ekran TV arayışında olan kullanıcılar için önemli bir fırsat yaratıyor.

Bütçe dostu seçenek arayanlar için SENNA markasının 32 inç Android 13 destekli modelleri ise 5.250 TL seviyesine kadar düşmüş durumda.

BİM Kasım 2025 TV kampanyası hangi tarih aralığında geçerli?

Kampanya 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyada en çok indirimi hangi televizyon modelleri aldı?

En büyük indirimler TCL 55 inç Google TV ve 55 inç QLED TV modellerinde görülmektedir.

En uygun fiyatlı TV hangisi?

En düşük fiyat SENNA 32 inç HD Ready TV modelinde olup 5.250 TL olarak listelenmiştir.

Büyük ekran TV almak isteyenler için en iyi seçenek nedir?

55 inç QLED ve 55 inç NanoCell modeller büyük ekran ve üst seviye görüntü kalitesi arayanlar için öne çıkmaktadır.

TCL ve SENNA televizyonlar Android mi Google TV mi?

TCL’nin 55 inç modelleri Google TV, SENNA modellerinin çoğu ise Android veya Google TV desteklidir.

BİM’in Kasım 2025 televizyon kampanyası, hem büyük ekran TV seçenekleri hem de uygun fiyatlı Android modeller ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. QLED, NanoCell ve Google TV destekli yenilikçi televizyonların yer aldığı kampanya, yüksek görüntü kalitesiyle uygun fiyatı bir araya getiriyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan fırsatlar, evine yeni televizyon almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.