BİM Kasım 2025 Televizyon Kampanyasını Açıkladı

BİM, Kasım 2025 televizyon kampanyasında hangi modellerde ne kadar indirim yaptı? TCL, LG ve SENNA’nın 32 inçten 55 inçe kadar tüm TV modelleri kaç TL’ye satılıyor? Büyük ekran TV almak isteyenlerin merak ettiği tüm fiyatlar ve kampanya detayları haberimizde…

BirBilgi
  • 13.11.2025 10:37
  • Giriş: 13.11.2025 10:37
  • Güncelleme: 13.11.2025 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

BİM, Kasım 2025 dönemine özel televizyon kampanyasını resmen duyurdu. 1–30 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada TCL, LG, SENNA ve QLED TV modelleri dikkat çekici indirimlerle satışa sunuluyor. Özellikle 55 inç 4K Google TV modellerinde yapılan fiyat düşüşleri tüketicilerin ilgisini artırırken, uygun fiyatlı 32 inç Android TV seçenekleri de bütçe dostu alternatif arayanlar için öne çıkıyor.

KASIM 2025 BİM TELEVİZYON KAMPANYASI – TÜM MODELLER VE İNDİRİMLİ FİYATLAR

Kampanya listesinde yer alan tüm TV modelleri, eski ve yeni fiyatlarıyla birlikte aşağıdaki tablolarda detaylandırıldı.

TCL Televizyon Modelleri

ModelÖzellikEski FiyatYeni Fiyat
TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV (55V6E)4K UHD, Google TVBelirtilmemiş18.900 TL
TCL 55 inç 4K UHD Google TV (55Q500)4K UHD, Google TV21.990 TL19.900 TL
TCL 32 inç FHD Android TV (32S5K)Android TV7.999 TL6.900 TL

LG Televizyon Modelleri

ModelÖzellikEski FiyatYeni Fiyat
LG 55 inç 4K HDR10 NanoCell AI 2025 TV (55NANO846QA)webOS, NanoCell, HDR1032.900 TL29.900 TL

QLED Televizyon Modelleri

ModelÖzellikEski FiyatYeni Fiyat
55 inç QLED UHD Google TV (DG33/38000)QLED panel, Google TV19.990 TL18.900 TL
55 inç QLED UHD Google TV (DG33/38000)QLED panel16.490 TL15.500 TL

SENNA Televizyon Modelleri

ModelÖzellikEski FiyatYeni Fiyat
SENNA 55 inç Frameless NanoCell UHD Google TV (55U6300)Frameless tasarım, Google TV14.490 TL12.990 TL
SENNA 55 inç Frameless UHD Google TV (55U9500F)Frameless tasarım, Google TV16.900 TL15.500 TL
SENNA 55 inç UHD Google TV (55Q9500G)Google TV16.900 TL14.990 TL
SENNA 32 inç HD Ready Android 13 TV (AD6500H)Android 136.250 TL5.250 TL
SENNA 32 inç HD Ready TV (DS23000)HD Ready5.990 TL5.490 TL
SENNA 32 inç Android HD Ready TV (WF7300)Android5.990 TL5.250 TL

KAMPANYADA ÖNE ÇIKANLAR

Kampanyada en çok dikkat çeken ürünler arasında 55 inç QLED ve NanoCell modeller bulunuyor. Özellikle DG33/38000 kodlu QLED TV modelinin yaklaşık 1.000 TL indirimle satışa sunulması, büyük ekran TV arayışında olan kullanıcılar için önemli bir fırsat yaratıyor.

Bütçe dostu seçenek arayanlar için SENNA markasının 32 inç Android 13 destekli modelleri ise 5.250 TL seviyesine kadar düşmüş durumda.

BİM Kasım 2025 TV kampanyası hangi tarih aralığında geçerli?

Kampanya 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyada en çok indirimi hangi televizyon modelleri aldı?

En büyük indirimler TCL 55 inç Google TV ve 55 inç QLED TV modellerinde görülmektedir.

En uygun fiyatlı TV hangisi?

En düşük fiyat SENNA 32 inç HD Ready TV modelinde olup 5.250 TL olarak listelenmiştir.

Büyük ekran TV almak isteyenler için en iyi seçenek nedir?

55 inç QLED ve 55 inç NanoCell modeller büyük ekran ve üst seviye görüntü kalitesi arayanlar için öne çıkmaktadır.

TCL ve SENNA televizyonlar Android mi Google TV mi?

TCL’nin 55 inç modelleri Google TV, SENNA modellerinin çoğu ise Android veya Google TV desteklidir.

BİM’in Kasım 2025 televizyon kampanyası, hem büyük ekran TV seçenekleri hem de uygun fiyatlı Android modeller ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. QLED, NanoCell ve Google TV destekli yenilikçi televizyonların yer aldığı kampanya, yüksek görüntü kalitesiyle uygun fiyatı bir araya getiriyor. Kasım ayı boyunca geçerli olan fırsatlar, evine yeni televizyon almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.

