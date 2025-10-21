Giriş / Abone Ol
BİM Televizyon Kampanyası (Ekim 2025): Tüm modeller, fiyatlar ve indirimler

BİM televizyon kampanyası ne zaman bitiyor? Hangi markalar indirimde? Taksit imkânı var mı? Tüm bu soruların yanıtları ve indirimli fiyat listesi haberimizde.

  • 21.10.2025 12:10
  • Giriş: 21.10.2025 12:10
  • Güncelleme: 21.10.2025 12:12
Foto: Depophotos

BİM mağazaları Ekim ayına özel televizyon indirim kampanyasını başlattı. 1–31 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada TCL, Senna ve Dijitsu markalı 43 inç televizyonlar dikkat çekiyor. Geniş ekran, Google TV özelliği ve cazip taksit seçenekleriyle BİM televizyon kampanyası Ekim ayında büyük ilgi görüyor.

BİM 1–31 EKİM 2025 TELEVİZYON FİYAT LİSTESİ

Marka, Model, Eski Fiyat, İndirimli Fiyat ve İndirim Oranı
MarkaModelÖzellikEski Fiyatİndirimli Fiyatİndirim (%)
TCL43S5K43” Full HD QLED Android TV12.450 TL11.250 TL9
Senna43UQ9500F43” QLED Google Frameless TV9.490 TL8.750 TL7
Senna43GF9500F43” Full HD LED Google Frameless TV8.990 TL8.250 TL8
DijitsuDG27/2900043” Full HD Google TV9.450 TL8.250 TL12

Fiyatlar 1–31 Ekim 2025 tarihleri arasında BİM mağazalarında geçerlidir. Tüm televizyon modellerinde 2 yıl garanti bulunmaktadır ve kampanya stoklarla sınırlıdır.

ÖNE ÇIKAN TELEVİZYON MODELLERİ VE ÖZELLİKLERİ

1. TCL 43S5K QLED Android TV

43 inç QLED panel, HDR10 görüntü teknolojisi ve Dolby Audio desteğiyle dikkat çeken TCL 43S5K, BİM’de 11.250 TL fiyatıyla satışta. 60 Hz yenileme hızı, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı bulunan model, dört taksit imkânıyla satın alınabiliyor.

2. Senna 43UQ9500F QLED Google Frameless TV

Çerçevesiz tasarımı ve Google TV desteğiyle öne çıkan Senna 43UQ9500F, 8.750 TL fiyat etiketiyle satışta. Yüksek görüntü kalitesiyle film ve dizi keyfini bir üst seviyeye taşıyor.

3. Senna 43GF9500F Full HD LED Google TV

Full HD çözünürlük, modern tasarım ve Google TV arayüzüyle gelen Senna 43GF9500F, 8.250 TL fiyatıyla cazip bir seçenek.

4. Dijitsu DG27/29000 Full HD Google TV

43 inç ekran boyutu, 1920x1080 çözünürlük ve 2×USB bağlantısıyla Dijitsu DG27/29000 modeli, 8.250 TL fiyatıyla %12 indirim avantajı sunuyor.

BİM TELEVİZYON KAMPANYASI HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

BİM televizyon kampanyası ne zaman bitiyor?

BİM televizyon kampanyası 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Kampanya boyunca stoklarla sınırlı ürünler geçerli olup, erken tükenme durumunda fiyatlar mağazadan teyit edilmelidir.

Hangi markalar kampanyaya dahil?

Kampanyada TCL, Senna ve Dijitsu markalarına ait 43 inç televizyonlar yer alıyor. Tüm modeller 2 yıl garantilidir.

Televizyonlar taksitli alınabiliyor mu?

Evet. BİM, seçili kredi kartlarıyla 4 taksit imkânı sunmaktadır. Peşin fiyatına taksit avantajı mevcuttur.

En yüksek indirim oranı hangi modelde?

Dijitsu DG27/29000 modelinde %12 ile en yüksek indirim oranı uygulanıyor.

BİM televizyon fiyatları online mı, sadece mağazalarda mı geçerli?

Kampanya fiyatları yalnızca BİM mağazalarında geçerlidir. Online satış kanalı bulunmamaktadır.

Ekran teknolojisinde kaliteyi uygun fiyata sunan BİM, 1–31 Ekim 2025 tarihleri arasında televizyon alışverişi yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sağlıyor. Geniş ekran, Android veya Google TV özellikleri, taksit avantajı ve 2 yıl garantiyle kampanyadaki modeller bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor. Televizyon kampanyası 31 Ekim’de sona erecek.

