BİM’e pankartlı protesto

Hatay’ın Erzin İlçesinde apartman sakinleri, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal eden BİM Markete binaya astıkları pankartla tepki gösterdiler. Erzin İlçesinde 24 daireden oluşan Alya Life apartmanında zemin katında BİM Marketlere ait şube yer alıyor. İddiaya göre apartmanın zemin katında bulunan BİM market, projeye aykırı değişikliklerle ortak alanı işgal etti.

Duruma tepki gösteren apartman sakinleri, binaya durumu anlatan pankart astı. Apartmanın üst katına astıkları pankarta “Bu binadaki işyeri Bim Market tarafından projeye aykırı hale getirilerek ortak alanlar haksız ve hukuksuz olarak işgal edilmektedir” yazıldı.

Apartmanın ortak alanına izinsiz müdahale olduğunu söyleyen apartman yöneticisi Mustafa Güllü, "6 Şubat depreminden sonra yapılan denetimler sonucunda BİM mağazasının olduğu bölgede bazı mimari projeye aykırı durumlar tespit edildi. Bunlar birkaç madde olarak göz önünde olan metrekare büyütmek için ortak alanlara camekan büyütülmesi, tabla betonun kesilerek buraya bir asansör kurulması, dışarıya ortak alanlara rampa yapılması gibi. Bunlarla ilgili BİM’in olduğu kat maliki ile görüşme sağladık. Buraların düzeltilmesi konusunda ama herhangi bir dönüş alamadık. Bunun arkasında ihtarname çektik dava sürecini başlattık” dedi.