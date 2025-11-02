Bin gündür aynı adaletsizlik!

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin, sorumluların gerekli cezaları alması için hukuk mücadelesi yürütmek amacıyla kurduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, depremin bininci gününde Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemde "1000 gündür adalet enkaz altında", "Kamu görevlileri hesap versin", "Rant uğruna ölenlerin hesabını soracağız", "Siz enkazda can parçanızı bıraktınız mı?" ve "Kamu personeli yargılansın" yazılı pankartlar taşındı. Aileler, hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarını Bakanlık binasının önüne bıraktı. Burada konuşan Platform sözcüsü Döne Kaya, “Bin gündür aynı acıyla uyanıyor, aynı adaletsizliklerle yüzleşiyoruz. Bin gündür ‘unutmadık, unutturmayacağız’ diyerek sevdiklerimizin ardından yola çıktık. Ve hâlâ adalet yerini bulmadı” dedi.

Depremin üzerinden geçen sürede sorumluların ceza almadığını kaydeden Kaya, kamu görevlilerine yönelik soruşturmalarda ciddi adaletsizlikler yaşandığını belirtti. Kaya, ilk yıllarda "kamunun dokunulmazlığı" gerekçesiyle kamu dosyalarının ana dosyalardan ayrıldığını ve bu durumun adaletin bütünlüğünü bozduğunu söyledi.

"Depremin ilk günlerinde havaalanlarında toplanan sanıklar, bugün birer birer serbest bırakılıyor" diyen Kaya, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a sesleniyoruz: Deprem dosyalarının makul sürede sonuçlanması, tutuklama ve vareste uygulamalarının adil hale getirilmesi, bilirkişi raporlarının bilimsel ve tarafsız hazırlanması ve yargılamaların şeffaf bir şekilde yürütülmesi için acilen adım atın. 53 bin insan için adaleti bir an önce sağlayın. Mağdur aileler artık gecikmeyi değil, adaleti görmek istiyor. 6 Şubat 2023’te birlikte öldük. Şimdi, birlikte adaleti sağlayacağız” dedi.

***

BAKAN TUNÇ’TAN RANDEVU TALEP ETTİ

Adana’daki Beluk Apartmanı’nda eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, sanık inşaat mühendisi Abdullah Yeldan ile dönemin imar müdürü Alim Erdoğan’ın tutuksuz yargılandığını hatırlatarak, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Bakan Tunç’un Maraş’taki açıklamasını hatırlatan Soyubey, "Bizim dosyalarımız hızlı ilerlemiyor. Buyurun, bize bir randevu verin; hangi dosyalarda, nerelerde eksikler olduğunu raporlayıp sunalım" dedi. Adana’daki Alpargün Apartmanı’nda babası ve kardeşini kaybeden Gizem Çetin, 30 Ekim’de görülen duruşmada sanık Hasan Alpargün’ün "olası kast" suçundan cezalandırıldığını hatırlatarak, "Şimdi kamu görevlilerinin de ‘olası kast’la yargılanmasını istiyorum. Bu kararın tüm deprem dosyalarında emsal olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

***

2 BİN 591 KİŞİYE CEZA DAVASI AÇILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ildeki yargı süreçlerine ilişkin bilgi verdi. Tunç, depremle ilgili 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığını belirterek, "Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü olmak üzere 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma devam ediyor. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda ve davaların yargı süreçleri sürüyor" dedi