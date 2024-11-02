Bin kişiye bir kamu görevlisi

6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarla ilgili kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmalar ve dava süreçleri devam ediyor. Yıkılan 10 apartmanda 550 kişinin ölümünden sorumlu 42 kamu görevlisi hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma, resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma izni verildiği belirlendi.

Bu apartmanlardan bazıları şunlar: Osmaniye’deki Bilge Sitesi, Maraş’taki Ebrar Apartmanı, Maraş’taki Ezgi Apartmanı, Adıyaman’daki Grand İsias Otel, Adana’daki Beluk Apartmanı A Blok, Hatay’daki Nilüfer Apartmanı, Maraş’taki Saitbey Sitesi.