Bin lira borç verecek eş dost da kalmadı

Geçmişte ev, otomobil alımında kullanılan krediye başvurulurken yüksek faize rağmen market alışverişi de borçla yapılıyor. KMH kullananların sayısı 29 milyonu aştı, borç miktarı yüzde 122’ye kadar yükseldi.

BirGün / ANKARA

Yüksek enflasyonun ezdiği geniş halk kesimleri, borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kredi kartı borçları hızla yükseliyor. Kredi kartını borcu, başka bir borçla kapatılmaya çalışılıyor. Başvurulan bir başka yöntem ise (KMH) Kredili mevduat hesabı.

Mart ayında yapılan düzenleme ile kredi kartı nakit avans çekimlerinde faiz oranı yüzde 4,42’den yüzde 5’e yükseltildi, KMH faizi de yüzde 5 oldu.

Gecikme faizi ise yüzde 5,30 seviyesinde uygulanıyor. Bunlara Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) da eklenince faiz oranı daha da artıyor.

ORTALAMA BORÇ 8 BİN 346 TL

KMH’den 5 bin TL çeken birisi 7 günlük kullanımı süresi sonunda KKDF ve BSMV’nin eklenmesiyle geri ödenmesi gereken tutar 5 bin 75,83 TL oluyor. Haftalık kullanımda düşük görünen faiz tutarı aylık kullanımda ciddi fark yaratıyor. 5 bin TL’nin 30 günlük kullanım süresince KKDF ve BSMV tutarı 75 TL, faiz tutarı ise 250 TL’ye ulaşıyor. 30 günün sonunda 5 bin 325 TL geri ödeme yapılıyor.

Bu tabloya rağmen KMH kullanımı sürekli artıyor. Üstelik kullanım miktarı tıpkı kredi kartında olduğu gibi küçük meblağlar. Verilere göre son bir yılda KMH borçları yüzde 122,19 oranında arttı. Kullanıcı sayısı ise 29,2 milyonu buldu. BDDK’nin verilerine göre faiz artışlarının başladığı Haziran 2023’te 117,3 milyar TL olan borç tutarı yüzde 122,9 oranında artarak 260,7 milyar TL’ye fırladı.

Risk Merkezi’nin verilerine göre Nisan 2024 itibarıyla 29,2 milyon kişi kredili mevduat hesabı kullanıyor. KMH kullananların sayısı bir yılda bir buçuk milyon kişi arttı. Kullanıcı başına düşen ortalama borç tutarı ise geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık iki katı artarak 8 bin 346 TL’ye çıktı.