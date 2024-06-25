Bina yıkımında tahliye süresi 90 güne indi

Haber Merkezi

Kentsel dönüşümde yeni bir sayfa açıldı. Dünya gazetesinin haberine göre yıkılmasına yüzde 51 oy çokluğuyla karar verilen bina için hak sahiplerine İstanbul ya da Almanya gibi adreslerde kapı kapı dolaşarak tebligat yapılmayacak. Yıkım kararı binada 15 gün süre ile asılı kalacak. Böylece bildirim yapılmış sayılacak.

Önceden 6-9 aya uzayan bina tahliyesi süresi de 90 gün ile sınırlandırıldı. Yani, diğer maliklere toplantıyla bildirim zorunluluğu yok. Riskli yapı tebliğinde tüm hak sahipleri, artık eskisi gibi tebligatla verdiği adreslerde kapı kapı aranmayacak. Binanın “riskli yapı” kararı dönüşecek binaya asılarak, muhtara ve e-devlete gönderilerek bildirim yapılmış sayılacak.