Binalar dökülüyor

Haber Merkezi

İstanbul’da çözüm bekleyen en temel sorunlardan biri depreme karşı dayanıklı olmayan riskli yapılar. İstanbul Fatih ve Kartal’da bulunan 2 binada dün hiçbir dış etken olmaksızın kısmi olarak çöktü.

Fatih’teki Nişanca Mahallesi’ndeki 5 katlı binadaki bir dairenin zemininde çökme meydana geldi. Çökme esnasında dairede bulunan Eda Maden, çöken zeminle birlikte bir alt kata düşerek yaralandı.

Maden, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kısmi çökme yaşanan binayla birlikte bitişikteki iki apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, 35 kişi bu binalardan tahliye edildi. Mühürlenen 5 katlı binanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Kartal’daki Petrol İş Mahallesi Beyaz Villa Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6’ncı katındaki evin balkonu çöktü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.