Binalar olası depreme hazır değil

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır’a ilişkin mühendisler kentlerin güçlendirilmesi yönünde çağrı yaptı.

MA’ya konuşan İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Diyarbakır Şubesi Başkanı Mahsum Çiya Korkmaz, son depremle birlikte söz konusu binaların daha da tehlikeli bir duruma geldiğini söyledi. 6 Şubat depreminden sonra 600’e yakın ağır hasarlı bina tespit edildiğini aktaran Korkmaz, güçlendirmesi yapılmayan binalardan 550’e yakının da ağır hasarlıya dönüştüğünü ifade etti.