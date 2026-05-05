Binali Yıldırım doğum hızındaki düşüşe dair konuştu: Hindistan 10 yıl sonra en büyük ekonomi olacak

Binali Yıldırım, Düzce’de bir dizi ziyarette bulundu. Düzce Valiliğini ziyaret eden Yıldırım, beraberindeki eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ile Vali Mehmet Makas’la makamına görüştü. Yıldırım, daha sonra Düzce Üniversitesi'nce (DÜ) düzenlenen ‘Fahri Profesörlük Tevcih Töreni’ne katıldı. Töreninde cübbesini giyen Yıldırım'a, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, ulaştırma, denizcilik, haberleşme ve altyapı alanlarında gerçekleştirdiği üstün hizmetlerinden dolayı mühendislik alanında fahri profesörlük belgesi verildi.

"20 MİLYON NUFÜSÜMÜZDA AZALMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Nüfus artış hızı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hindistan dünyanın en zengin ülkesi değil ama nüfus olarak en büyük ülkesi 1 milyar 600 milyon civarında insan var. Milli gelir hesabı yapılırken ne yapılıyor. Ne kadar insan var 1 kişiye düşen para ne kadar çarpıyorlar ekonomik büyüklüğünü buluyorlar. O şekilde hesap yapılınca Hindistan otomatik olarak 3’üncü sıraya yerleşiyor. Eğer doğum bu şekilde devam ederse Hindistan 10 yıl sonra 1’inci sırada. Ne yazık ki ülkemizin gelecek 20 yılında artışı unutun 20 milyon nüfusumuz, azalma riski ile karşı karşıyayız. Onun için Cumhurbaşkanımız son 10 yılı aile yılı ilan etti. Bununla ilgili bir takım tedbirler aldı. İlk tedbir geldi; doğum izninin uzatılması yürürlüğe girdi. Daha başka tedbirler var, çocuklar için değişiklikler var. Bunları peyderpey hep beraber göreceğiz.”