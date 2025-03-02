Binali Yıldırım'ın sözlerine Saray'dan yanıt, MHP'den tepki

AKP'li Binali Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir" sözlerine MHP'den ve Saray'dan yanıt geldi.

İzmir'de 26 Şubat'ta "Yeni Anayasa Buluşmaları" programına katılan Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok.' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var" dedi.

"Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir" diyen Yıldırım, şunları söyledi: "Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir."

SARAY'DAN YANIT

Binali Yıldırım'ın "Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir" sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından isim vermeden Binali Yıldırım'a göndermede bulunan Uçum, "Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez" ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşlığı eşit vatandaşlıktır. Türk vatandaşlığı isminden vazgeçilemez. https://t.co/PQDwfEmAlp — Mehmet Uçum (@mehmetucum) March 1, 2025

MHP'DEN TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da Binali Yıldırım'ın sözlerine tepki gösterdi.

Yıldız, Mehmet Uçum'un paylaşımına yaptığı yorumda isim vermeden Yıldırım'a tepki gösterek, "Sayın Uçum, Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor . Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz … not ediyoruz" ifadelerini kullandı.