Binali Yıldırım'ın talebi: Metin Cihan’ın ‘İsrail’e ihracat yapan şirketler’ tweet’lerine sildirme kararı

Gazeteci Metin Cihan’ın, Filistin’e saldıran İsrail’e sevkiyat yapan şirketleri açıkladığı tweet’lerine erişim yasağı getirildi. Karar, Binali Binali Yıldırım ve Oğlu Erkam Yıldırım'ın başvurusuyla alındı.

İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Gazeteci Metin Cihan'ın eski başbakan Binali Yıldırım ile oğlu Erkam Yıldırım'a ait gemilerle, savaş süresi boyunca İsrail limanlarına sevkiyatla ilgili yaptığı tweet paylaşımlarının silinmesine hükmetti.

Gazeteci Metin Cihan, Gazze'de savaşın başladığı günden bu yana sosyal medya hesabı X'den 'israilesevkiyatıdurdur' hashtagiyle, hükumet yetkililerinin sözde kınamalarda bulunurken, İsrail'le ticaret sevkiyatlarına devam ettiklerine dair paylaşımlar yapıyordu. Binali ve Erkam Yıldırım, bu konuda adlarının geçtiği paylaşımların silinmesi için mahkemeye başvurdu.

Mahkeme, baba oğulun başvurusunu kabul ederek Cihan'ın bu konudaki tweet'lerinin silinmesine hükmetti.

Metin Cihan, silinmesine karar verilen tweetleri ile ilgili olarak X'de yaptığı paylaşımında, "20 gün önce bu konuyu ilk düşündüğümde elimden bir şey gelmemesinin çaresizliğini hissediyordum. Şimdi Filistin halkı için en azından bir işe yaradığımı hissediyorum." ifadelerini kullandı.