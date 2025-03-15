Binanın çökme nedeni duvarın dayanıksızlığı

Konya Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralı kurtulduğu 4 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişi heyeti, yaptığı incelemenin sonunda, binanın çökme nedeninin taşıyıcı duvarlarının düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirledi.

Bilirkişi raporunda, ‘’Tuğla numuneleri üzerinde yapılan deney sonuçlarına göre yapıda kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm² olması gerekirken ortalama 2,90 km/cm² olarak tespit edilmiştir" denildi. Raporda zemin kattaki birleştirilen iş yerleri tarafından açılan geçiş kapıların ise binanın statiğini zayıflattığı için kusurlu olduğu, bunun tek başına apartmanın başına çökmesi için yeterli olmadığı belirtildi.

Beyşehir Caddesi’nde 24 Ocak’ta, 7 dükkân, 14 daire 2 bloktan oluşan ve zeminle birlikte toplam 4 katlı sobalı Taşoluk Apartmanı’nın alt katındaki balık restoranında duvardaki seramikler dökülmüş ardından yıkılmıştı.