Bindiği asansörün kabin kasetine tekme atarak kırdı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir genç, bindiği asansöre tekme atarak zarar verdi. Asansörün kabin kasetine tekme atarak kıran genç, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde inşa ettiği onlarca asansör ve yürüyen merdivenler zaman zaman bazı vatandaşlar tarafından zarar veriliyor. Bunun son örneği Çayırova Şehit Eren Bülbül Üst Geçidi’ndeki asansörde yaşandı. Üstgeçit asansörüne binen iki gençten biri, asansörün kabin kasetini tekmeleyerek zarar verdi. Kamu malına zarar veren gencin davranışı asansör kabininin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.