Bingöl 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesinde yapılan operasyonda 57 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyet sonucunda 55 kg toz esrar, 2.5 kilogram kubar esrar olmak üzere toplamda 57 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Güvenlik görevlilerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla, ilimiz genelinde emniyet ve asayiş hizmetlerine yönelik görev etkinliğini arttırmak için mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir’’ denildi.