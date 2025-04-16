Bingöl Belediye Başkanı kim ve Bingöl hangi partide? (2025 Güncel)

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük çekişmeye sahne olan Bingöl'ün belediye başkanı kimdir, nerelidir ve Bingöl hangi partide? Bingöl belediye başkanı ile 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarına ilişkin bilgiler şöyle:

ERDAL ARIKAN KİM?

Erdal Arıkan, 1970 yılında Bingöl’de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini yine memleketi Bingöl’de tamamladı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım attı.

1998 ile 2010 yılları arasında çeşitli eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunan Arıkan, 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atandı ve bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçiminde Bingöl Belediye Başkanı olarak seçilen Erdal Arıkan, evli ve üç çocuk babasıdır.

31 MART 2024 BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 Bingöl yerel seçimlerinde AKP'nin adayı Erdal Arıkan yüzde 33,68 oyla birinci olarak belediye başkanı seçildi. DEM Parti'nin adayı Aydın Bürçün yüzde 25,85 oyla ikinci, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Ziya Buyankara yüzde 21,22 oyla üçüncü sırada kaldı.