Bingöl, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa, Ordu ve Iğdır Emniyet Müdürleri değişti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararıyla altı ilin emniyet müdürü değişti. Bingöl ve Iğdır, Bilecik, Isparta, Şanlıurfa ve Ordu İl Emniyet Müdürleri değişti.

2 EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı'yla; Iğdır Emniyet Müdürü Erden Sakarya ve Bingöl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan görevden alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne Hakan Yılmaz, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne de Ahmet Acar getirildi. Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne ise Niyazi Turgay atandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Denetleme Kurulu’na da üç üye ataması yapıldı. Cengiz Aydın, Semih İsa Çamurtaş ve Osman Öztürk Devlet Denetleme Kurulu Üyeliklerine atanan isimler oldu.