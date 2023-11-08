Bingöl'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Bingöl'de 4 ayrı suçtan 13 yıldır aranan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin adresini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, firari hükümlü Genç ilçesine bağlı Yaz Konağı köyündeki evinde yakalandı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 15 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve 2 kilo 72 gram kubar esrar ele geçirildi.

H.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.