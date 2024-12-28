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Bingöl'de 191 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 191 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Yurt
  • 28.12.2024 15:14
  • Giriş: 28.12.2024 15:14
  • Güncelleme: 28.12.2024 15:16
Kaynak: AA
Bingöl'de 191 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Fotoğraf: AA

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 21, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 24, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20, Yedisu'da 8 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Bu arada Karlıova'da 4 gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı yer yer yaklaşık 1 metreye ulaştı.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde yollarda biriken karları temizliyor.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri de Bingöl-Erzurum, Bingöl-Elazığ kara yollarında ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışma yürütüyor.

Yedisu ilçesinde ise esnaf iş yerlerinin önünde biriken karları temizliyor.

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