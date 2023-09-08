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Bingöl'de 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 08.09.2023 16:55
  • Giriş: 08.09.2023 16:55
  • Güncelleme: 08.09.2023 16:55
Kaynak: DHA
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Bingöl'de 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildi

Bingöl Valiliği, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda, 2 gök taşı ile 373 tarihi eser ele geçirildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada Genç ilçesinde, 362 tarihi sikke, 5 yüzük, 1 bilezik, 1 mühür, 1 kolye ucu, 3 obje ve 2 gök taşı ele geçirildiğini duyurdu.

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 

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