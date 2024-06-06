Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığına göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 15.02'de meydana gelen depremin derinliği 18.64 kilometre olarak kaydedildi.