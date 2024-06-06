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Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel
  • 06.06.2024 16:07
  • Giriş: 06.06.2024 16:07
  • Güncelleme: 06.06.2024 16:10
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı'nın aktardığına göre, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 15.02'de meydana gelen depremin derinliği 18.64 kilometre olarak kaydedildi.

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