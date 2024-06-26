Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl’ün Karlıova ilçesinde saat 07.42 de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bölgenin 'problemli' olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bingöl Karlıova'da 34.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 07:42'de meydana gelen depremin derinliği 11.12 km olarak ölçüldü.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada, Bingöl'de meydana gelen depreme ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Bölgenin 'problemli' olduğunu söyleyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Karlıova- Bingol’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Goynuk (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil."