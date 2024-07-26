Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl Karlıova'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD, Bingöl Karlıova'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 11.88 kilometre derinliğinde saat 18:27'de meydana geldi.
AFAD açıklamasında depremle ilgili şu detaylara yer verildi:
"#DEPREM
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih: 2024-07-26
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem: 39.27361 N
Boylam: 40.975 E
Derinlik: 11.88 km"
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 26, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-07-26
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem:39.27361 N
Boylam:40.975 E
Derinlik:11.88 km
Detay:https://t.co/KExAiQ9YaT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi