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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl Karlıova'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 26.07.2024 18:38
  • Giriş: 26.07.2024 18:38
  • Güncelleme: 26.07.2024 18:43
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl Karlıova'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, yerin 11.88 kilometre derinliğinde saat 18:27'de meydana geldi.

AFAD açıklamasında depremle ilgili şu detaylara yer verildi:

"#DEPREM
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih: 2024-07-26
Saat:18:27:17 TSİ
Enlem: 39.27361 N
Boylam: 40.975 E
Derinlik: 11.88 km"

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