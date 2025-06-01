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Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 01.06.2025 12:40
  • Giriş: 01.06.2025 12:40
  • Güncelleme: 01.06.2025 12:43
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, sarsıntının Özlüce Barajı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

Saat 12.26'da meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak açıklandı.

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