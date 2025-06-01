Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, sarsıntının Özlüce Barajı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.
Saat 12.26'da meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:26:22 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:40.31833 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/K3yTkgcBgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi