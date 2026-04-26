Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

  • 26.04.2026 08:25
  • Güncelleme: 26.04.2026 08:27
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 08.01'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Yedisu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

