Bingöl'de 4 kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 gün önce cezaevinden tahliye edilmiş

Bingöl’de sokakta bıçaklı saldırdığı 4 kişiyi öldüren, 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı olduğu belirtilen Emir Can Zazaoğlu'nun 3 hırsızlık olayı nedeniyle konulduğu cezaevinden olaydan 6 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Bingöl’de bıçakla saldırdığı 4 kişinin ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden olan Emir Can Zazaoğlu’nun, olaydan 6 gün önce tahliye edildiği ortaya çıktı.

Bingöl'de, dün Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde bir kişinin etrafındakilere bıçakla saldırması sonucu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Mirzan Mahallesi'ndeki su deposu mevkisinde polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Emir Can Zazaoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri aileleri ve akrabaları tarafından toprağa verilirken olaya ilişkin gelişmeler sürüyor.

AKIL HASTANESİ'NE YATIRILMASI İÇİN DİLEKÇE VERİLMİŞ

Madde bağımlısı şahsın ailesi, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için dilekçe verdiği öğrenildi.

Ailenin talebi üzerine mahkemenin, aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesini talep ettiği belirtildi.

Bunun üzerine hastane, şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildirildi.

AKIL HASTANESİ'NDEN FİRAR ETMİŞ

Saldırganın, yine aynı gün Elazığ’a sevk edildiği ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar ettiği ortaya çıktı.

Zazaoğlu'nun, ayrıca, Mayıs ve Haziran 2024’te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran’da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024’te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.