Bingöl'de 62 kilogram skunk ile 20 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 62 kilogram skunk ile 20 kilogram toz esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, kentten geçiş yapan bir otobüste arama yapıldığını belirtti.

Usta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de Genç ilçesine bağlı Sağgöze bölgesinde yaptığı arazi aramasında 17 kilo 500 gram toz esrar ele geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gece gündüz, hafta sonu demeden çalışan jandarma ve emniyetimizi candan kutluyorum. Sevgili Bingöl, bu başarının mimarı Valiliğimize ve kolluk güçlerimize güvenen sizlersiniz. Desteğinizle her şeyi yapabiliriz."