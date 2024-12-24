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Bingöl'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle iki ilçe de bugün eğitime ara verilmişti.

Güncel
  • 24.12.2024 13:44
  • Giriş: 24.12.2024 13:44
  • Güncelleme: 24.12.2024 13:44
Kaynak: DHA
Bingöl'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı
Fotoğraf: İHA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde yarım metreye ulaştığı ilçede, 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdare ekipleri tarafından köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

Belediye ekipleriyse ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda temizleme çalışmalarına başladı. Toplanan karlarsa kamyonlarla ilçe dışına taşındı.

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