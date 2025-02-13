Bingöl'de 99 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, kent merkezi ve kırsal alanlarda kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezinde 24, ilçelerden Adaklı'da 2, Genç'te 46, Karlıova'da 10, Kiğı'da 8, Yayladere’de 3, Yedisu'da 6 olmak üzere toplamda 1227 kilometre uzunluğundaki 99 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalara başladı.

'KISA SÜREDE YOLLARI YENİDEN ULAŞIMA AÇACAĞIZ'

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, "İlimizde dün erken saatlerden itibaren kuvvetli kar yağışı etkisini gösterdi. Biz de Özel İdare olarak hemen reaksiyon göstererek köy yollarında çalışmalara başladık. Dün kapalı olan birçok köy yolumuzu açtık ama kar yağışı yeniden etkili oldu. Bu sabah saatleri itibarıyla 99 köy yolumuz ulaşıma kapalı. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kısa sürede yolları yeniden ulaşıma açacağız. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olmasını rica ediyoruz. 54 aracımızla karla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi. (DHA)

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL