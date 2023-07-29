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Bingöl'de arının soktuğu çoban hayatını kaybetti

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, arının soktuğu çoban Murat Çınar (40), yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 29.07.2023 21:41
  • Giriş: 29.07.2023 21:41
  • Güncelleme: 29.07.2023 21:41
Kaynak: DHA
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Bingöl'de arının soktuğu çoban hayatını kaybetti


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kantarkaya köyünde meydana geldi. Çoban Murat Çınar’ı, iddiaya göre, hayvanlarını otlattığı sırada arı soktu. Çınar’ın fenalaştığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çınar’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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