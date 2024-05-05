Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.
Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.