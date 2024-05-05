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Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 05.05.2024 01:37
  • Giriş: 05.05.2024 01:37
  • Güncelleme: 05.05.2024 02:03
Kaynak: AA
Bingöl'de ata çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA

Bingöl'de otomobilin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak beldesi kara yolunun 20. kilometresinde yola aniden çıkan ata çarptı.

Kazada sürücü M.K. yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.

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