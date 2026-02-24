Bingöl'de çekici ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen çekici ile 12 ACF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)