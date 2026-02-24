Giriş / Abone Ol
Bingöl'de çekici ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.02.2026 12:10
  • Giriş: 24.02.2026 12:10
  • Güncelleme: 24.02.2026 12:10
Kaynak: DHA
BİNGÖL’de çekici ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl-Muş karayolu Ekinyolu mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen çekici ile 12 ACF 494 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Kazada, araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera:Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

